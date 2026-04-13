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搶攻初夏商機 全家金飯糰導入生食級鮭魚、鮪魚

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
搶攻初夏商機，全家金飯糰導入生食級鮭魚、鮪魚。全家／提供
搶攻初夏商機，全家金飯糰導入生食級鮭魚、鮪魚。全家／提供

隨著春夏氣溫交替，口味也要跟著換季，全家（5903）看準換季餐食需求轉變，推出台、日兩種風格的夏季開胃食帖。去年4月推出的「極選系列」金飯糰，帶動相關品類業績成長一成，今年金飯糰「極選系列」、壽司「脆卷系列」首波推出「鹽蔥生鮭飯糰」、「山葵生鮪魚泥脆卷」、「醬油生鮭脆卷」、「柚檸海灣貝飯糰」、「山葵章魚飯糰」五款奢華系生鮮海味，為夏季營運增添動能。

據「全家」觀察，涼麵夏季銷售較冬季飆升五倍之多，從4月起氣溫每上升一度，即帶動涼麵業績成長三成。此次「全家」將網友熱論、巷口常見的夏日標配「涼麵＋三合一味噌湯」，組合成最熟悉的台式經典套餐，4月15日至5月26日購買69元涼麵搭購三合一味噌湯，只要99元。

「全家」金飯糰持續進化，以「金制米種」、「金制工法」、「金制食材」打造美味金三角。去年4月推出極選系列，選用日本越光系米種，以米飯的蓬鬆食感和高品質水產物料，打造如日本職人手作般的極致首選，成功推升業績成長。

此次「極選系列」金飯糰迎來全面「生」級，啟用「生食級食材」、「低火調理工法」，不僅保留海鮮原味，更維持原型食材的高質感體驗。首推「鹽蔥生鮭飯糰」、「柚檸海灣貝飯糰」與「山葵章魚飯糰」。此外，同步推出「真の生食級」脆卷系列，以獨特包裝設計，保持海苔爽脆口感，並搭配生食級食材內餡，口口有餡。

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