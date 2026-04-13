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漢田生技產能擴充效益 推升今年營收向上成長
台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）不只第1季繳出亮麗成績單，看好新產能擴產效益，第2季營收、獲利表現。
漢田生技累計第1季合併營收達新台幣 2.28 億元，年增 30.56%，同樣改寫歷年同期新高。
董事長李雨霖表示，隨主要擴產投資告一段落，正逐步邁入收成期。展望 2026 年，漢田將持續推進通路拓展與海外布局，並透過新舊客戶貢獻同步提升，進一步帶動產能稼動率成長；隨稼動率走升與規模效益逐步發酵，公司看好全年成長動能可望延續，獲利彈性亦有機會同步提升。
漢田指出，隨市場需求逐步回溫，客戶下單節奏與出貨表現均較去年同期改善；除既有客戶訂單延續外，公司亦持續透過產品開發、配方創新與素材升級，深化與品牌客戶的合作基礎。
憑藉從市場趨勢掌握、產品概念發想、配方開發到量產出貨的一站式整合能力，漢田可望持續強化接單競爭力，並提升客戶黏著度。
漢田表示，未來將持續深耕台灣市場並拓展亞太區業務布局，以營收成長優於產業、ROE 維持 25% 以上及配息率 70% 以上作為中長期目標，持續提升股東報酬，朝亞太區軟袋保健飲品領導製造商邁進。
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