漢田生技產能擴充效益 推升今年營收向上成長

過去一年受打炒房政策、房市買氣明顯降溫，但部分區域房價仍走揚，根據聯徵中心最新資料顯示，台東縣的平均鑑估值從2024年的894萬元上漲到2025年的1,084萬元，漲幅高達21%，位居全台之冠。

2026-04-13 09:45