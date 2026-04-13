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中東戰情升溫 台塑企業估石化供料短缺延續到年底

中央社／ 台北13日電
中東戰事影響石化原料供應，國發會9日指出，以數據來看，4月塑膠製品原料上游乙烯與聚乙烯皆顯示供過於求，中油也已陸續增產乙烯因應相關需求。圖為從遠處眺望中油石化事業部前鎮儲運所「乙烯」儲槽。中央社
中東戰事影響石化原料供應，國發會9日指出，以數據來看，4月塑膠製品原料上游乙烯與聚乙烯皆顯示供過於求，中油也已陸續增產乙烯因應相關需求。圖為從遠處眺望中油石化事業部前鎮儲運所「乙烯」儲槽。中央社

美伊談判破局，美國總統川普（Donald Trump）宣布封鎖荷莫茲海峽，中東戰情再度升溫，國際油價又飆破每桶100美元大關。台塑、台化評估，石化原料供應短缺情況將延續到年底，有利亞洲石化業提早復甦。

台塑表示，中東戰事對能源生產設施造成衝擊，其中以色列4月4日空襲伊朗最大石化工業園區，年產7200萬噸石化產品的工廠完全停擺，加上巴林煉油廠及阿拉伯聯合大公國石化廠遭伊朗攻擊受損，依國際能源總署（IEA）表示，中東約有72處油氣田、煉油廠及天然氣等設施受損，相關設備重啟需耗費大量時間及資金。

台塑分析，即使美伊戰爭結束，能源及石化原料供應仍吃緊，嚴重影響市場供給，將有利亞洲石化業提早復甦。

台化總經理呂文進也表示，美伊戰事何時結束尚無法預測，除了荷莫茲海峽仍被封鎖，另外波斯灣國家的石油化工業均受到不同程度的破壞，供應能力大受影響，預期石化供料短缺的情況將延續到年底。

台化表示，2月底美伊開戰後，各種原料斷供的危機立即浮現，經審慎評估，於3月24日發布不可抗力聲明，告知客戶將有斷料危機，預先與客戶協商安排後續供料事宜，希望雙方都能提早規劃、降低衝擊。

呂文進指出，台化現階段將優先鞏固內銷需求，鼓勵內銷客戶先行備料，台化給予全力支持。滿足內銷客戶需求後，尚有餘力接受日本合約客戶訂單，接單價格隨行就市，第2季將持續關注供料狀況，設法找尋替代料源，儘量維持開動率，以低庫存操作，避開高價原料，跌價損失風險，努力維持不虧損。

受惠短線在途及庫存等低價原料、產品利益，台塑四寶上週五公布第1季自結財報全賺錢，合計歸屬母公司淨利約新台幣441.77億元，比起去年同期成長約10.8倍，也較去年第4季增加約5.4倍。加上中東戰情再度升溫，推升油價，台塑四寶今天早盤股價漲幅皆超過4%。

台化 美伊戰爭

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