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GR Garage 林口周年慶 打造車迷嘉年華

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA翻轉品牌傳統保守刻板印象，和泰汽車旗下車美仕投資全新概念「GR Garage 林口旗艦館」的新型態據點，成為車迷賞車新聚點。黃淑惠攝
TOYOTA翻轉品牌傳統保守刻板印象，和泰汽車旗下車美仕投資全新概念「GR Garage 林口旗艦館」的新型態據點，成為車迷賞車新聚點。黃淑惠攝

台灣唯一由品牌官方經營實體改裝據點-GR Garage林口品牌旗艦館，去年展出紐柏林24小時耐久賽拿下佳績GR Yaris DAT #109賽車，國內車迷搶著前往朝聖；上周末舉行周年慶園遊會活動，美食餐車、互動遊戲齊聚約吸引600多人參與，各活動各角落溫馨畫面成為最美的風景。

TOYOTA翻轉品牌傳統保守刻板印象，吸引更多年輕人目光，和泰汽車（2207）除了大力投入GR Yaris、GR86、GR Supra等性能車款銷售之外，更由旗下車美仕投資全新概念「GR Garage 林口旗艦館」的新型態據點，去年展出TG-RR車隊出戰紐柏林24小時耐久賽的GR Yaris DAT #109國內車迷紛紛前往朝聖，今年再掀新話題。

GR Garage林口品牌旗艦館，已經成為一個網紅打卡，全家人假日休閒最好去處，上周末11日盛大舉辦周年慶園遊會活動，現場集結多元餐車美食、趣味互動遊戲及豐富體驗內容，吸引了將近600位車迷與家庭民眾熱情參與，現場氣氛熱鬧非凡，

GR Garage現場主管表示，本次活動以「輕鬆逛、自由玩」為主軸，開放民眾免費入場參觀，不論是GR車迷或一般消費者，皆可自在走訪館內空間，感受GR品牌所傳遞的熱血駕馭精神與性能文化。同時，現場亦提供園遊券，讓參與者依照需求選擇體驗各式美食，打造兼具彈性與樂趣的活動體驗。

活動現場規劃多台人氣餐車，搭配互動遊戲與親子同樂空間，讓不同年齡層的來訪民眾都能找到屬於自己的樂趣。現場互動遊戲包括：模擬器挑戰賽、氣球爆米花兌換、小朋友電動車、球池撈車車；尤其小朋友電動車最受親子青睞。

此外，館內同步展示GR系列相關商品與車輛，讓車迷能近距離感受品牌魅力，進一步深化與消費者的連結。

GR Garage進一步分析，GR Garage不僅是展示空間，更是連結車主、車迷與品牌的重要平台。透過周年慶園遊會等活動，期望讓更多人以輕鬆無負擔的方式接觸GR文化，進一步擴大品牌影響力與社群互動。

未來，GR Garage林口品牌旗艦館將持續規劃多元活動，結合產品展示、駕馭文化與生活風格，打造兼具專業與娛樂的車迷交流據點，讓「汽車」不只是交通工具，更成為生活的一部分。

GR Garage林口品牌旗艦館，11日前舉行周年慶園遊會現場互動遊戲包括：模擬器挑戰賽、氣球爆米花兌換、小朋友電動車、球池撈車車。黃淑惠攝
GR Garage林口品牌旗艦館，11日前舉行周年慶園遊會現場互動遊戲包括：模擬器挑戰賽、氣球爆米花兌換、小朋友電動車、球池撈車車。黃淑惠攝

台灣唯一由品牌官方經營實體改裝據點-GR Garage林口品牌旗艦館，11日前舉行周年慶園遊會活動，吸引600多人參與。黃淑惠攝
台灣唯一由品牌官方經營實體改裝據點-GR Garage林口品牌旗艦館，11日前舉行周年慶園遊會活動，吸引600多人參與。黃淑惠攝

GR Garage林口品牌旗艦館將持續規劃多元活動，讓「汽車」不只是交通工具，更成為生活的一部分。黃淑惠攝
GR Garage林口品牌旗艦館將持續規劃多元活動，讓「汽車」不只是交通工具，更成為生活的一部分。黃淑惠攝

GR Garage林口品牌旗艦館，11日前舉行周年慶園遊會，美食餐車、互動遊戲齊聚約吸引600多人參與，各活動各角落溫馨畫面成為最美的風景。黃淑惠攝
GR Garage林口品牌旗艦館，11日前舉行周年慶園遊會，美食餐車、互動遊戲齊聚約吸引600多人參與，各活動各角落溫馨畫面成為最美的風景。黃淑惠攝

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