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中華郵政：郵政A7物流園區試營運 恢復正常遞送

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中華郵政A7「物流園區」遭爆郵件投遞大延遲。聯合報系資料照
中華郵政A7「物流園區」遭爆郵件投遞大延遲。聯合報系資料照

針對媒體報導郵政A7物流園區近日啟動第一階段試營運，導致部分郵件投遞時效受到影響，中華郵政公司表示，此次延誤主因為北台灣郵件作業中心甫投入運作，相關自動化分揀設備及系統仍處於整合與優化階段，整體效能尚未完全發揮。

中華郵政說明，A7物流園區為推動智慧物流的重要據點，導入多項自動化設備以提升郵件處理效率。不過，在初期運轉過程中，作業流程與設備操作仍在磨合，加上系統串接同步進行調整，導致部分郵件處理速度未如預期，進而影響投遞時效。

為降低影響，中華郵政已即時啟動應變措施，於4月10日及11日加派人力投入日間作業，全力消化積壓郵件，並同步優化作業流程與提升系統穩定性。預計隨著設備與流程逐步調整完成，整體作業將於4月13日起恢復正常水準。

中華郵政進一步指出，為確保設備穩定運行並提升服務品質，後續將持續強化多項措施，包括加強人員對新設備的操作訓練、與工程團隊合作優化機器性能、增加人工打碼及分揀人力，以及全面檢討作業流程與人機分工配置，建立更完善的應變機制。

展望未來，北台灣郵件作業中心將持續推動智慧分揀與自動化作業，逐步提升整體物流效能與處理能力，以確保郵件投遞品質與時效。

中華郵政 物流

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