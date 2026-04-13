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打敗六都！台東縣平均鑑估值年漲21%全台第一

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台東街景。圖／中信房屋提供
台東街景。圖／中信房屋提供

過去一年受打炒房政策、房市買氣明顯降溫，但部分區域房價仍走揚，根據聯徵中心最新資料顯示，台東縣的平均鑑估值從2024年的894萬元上漲到2025年的1,084萬元，漲幅高達21%，位居全台之冠。

另外新竹市、嘉義市、嘉義縣、苗栗縣平均鑑估值也上升7%~11。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，本次榜單前五名未見六都蹤跡，主因在於都會區價格已處高檔，上漲空間相對受限，反觀基期較低的非都會區，在資金和需求外溢帶動下，推升整體漲幅表現。

莊思敏表示，新竹市、嘉義縣市與苗栗縣近年受惠於科學園區議題發酵，在台積電設廠效應、產業發展與重大建設推進的帶動下，吸引大量建商進場布局。

同時，科技產業帶來的高薪就業人口持續移入，也同步帶動住宅需求與價格走勢。未來隨著產業園區開發逐步成熟、生活機能日益完備，這些區域的房市交易量能可望繼續維持穩健向上的格局。

中信房屋台東中正加盟店店長廖咨期指出，台東房價漲幅最顯著，主要有三點原因。

首先，台東新建案供給有限，價格又居高難下，最高成交單價已站上4字頭，這些新建案的總價相對較高，自然會在一定程度上拉抬整體房屋鑑價的平均值。

其次，台東重大建設題材豐沛，包括花東鐵路雙軌化、志航路兩側市地重劃、南迴公路拓寬等，皆讓建商與屋主對後市充滿信心，對價格也更加堅持。

此外，台東的購屋族群較為多元，除了在地居民與公職人員的穩定剛需外，近年隨著遠距工作模式興起，以及退休族群對低密度生活環境的嚮往，使台東吸引不少外地買盤進駐，進而為區域房市注入強勁的支撐力道。

近一年平均鑑估值增幅最多縣市TOP5。中信房屋提供
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房市 房價

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