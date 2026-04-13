快訊

談判21小時破局！川普揚言封鎖荷莫茲海峽 美伊未排除再談

藥價差4倍！肺癌患者為「泰格莎」跑到大陸買 健保署研議放寬給付

進喔！「粉紅超跑」白沙屯媽出發！香燈腳一路簇擁 人車布滿台1線

聽新聞
0:00 / 0:00

綠色行動力論壇23日登場／經部次長賴建信：邁進多元能源時代

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
經濟部次長賴建信。經濟部／提供
經濟部次長賴建信。經濟部／提供

台灣能源轉型正邁向多元新紀元，經濟部常務次長賴建信表示，政府正勾勒更具韌性的國家能源戰略藍圖，將透過法制、資源及市場三大面向，強化能源政策推動成效，走向多元能源新時代。

經濟日報與永豐銀行將於23日共同主辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，賴建信將出席，並以「多元綠能新戰略」為題發表專題演講。

賴建信指出，2022年俄烏戰爭爆發，促使歐洲國家加速能源自主，降低對俄羅斯天然氣依賴，並帶動離岸風電開發需求大幅提升。而目前情勢膠著的美伊戰爭，更促使台、日、韓等高度依賴進口能源國家，重新審視能源安全與自主能力，並強化多元供應布局與戰略儲備機制。

氣候變遷亦為我國必須面對的挑戰。賴建信提及，2025年丹娜絲風災造成南台灣大規模電力設備毀損，部分電網末端區域復電時間逾一周，經濟部即針對強化電網末端區域與重要基礎設施的供電韌性，輔導12個縣市建置小型防災微電網及移動式電源，提前整備區域型災害防救能量。

針對能源政策具體推動，賴建信指出，政府將透過法制先行、資源支持及市場優化三大面向推動。法制先行部分，經濟部已與法務部合作成立綠能廉政平台，確保申設流程透明化，並提前啟動前瞻能源申設規範與標準研究，待技術與發展環境成熟即可援引使用。

資源支持方面，政府也祭出多項工具。賴建信表示，除了直接補助產業設置儲能設備與定置型燃料電池外，更運用中小企業信保基金擴大節能ESCO量能。國發會也針對開發商專案融資，將國家融保成數由六成提高至八成，金管會更放寬保險業資金投資範疇，鼓勵投融資綠色領域，加速綠能相關產業的資金流通。

至於市場機制的優化，賴建信提到，國內現有綠電憑證交易平台、電力交易平台並行運作，中長期將隨綠電供給提升與企業需求擴大，持續強化供需媒合與市場機能，提升交易流動性，發揮綠電最大價值。

賴建信表示，能源是科技國力的基礎，更是維繫產業發展與民生穩定的關鍵要素，確保能源安全與電力系統韌性對世界各國而言，都是國安層級的課題。政府將持續發展多元綠能與推動二次能源轉型，做為經濟成長的後盾，並為民生用電無虞做好萬全準備。

立即報名

美伊戰爭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

大陸多地分時電價退場 儲能產業盈利模式面臨重整

戰火中透露 台灣能源轉型良機

台電短期調度麥寮電廠　國民黨：能源政策徹底破功

經濟部：天然氣7月現貨已確認　原油供應到9月無虞

相關新聞

綠色行動力論壇23日登場／經部次長賴建信：邁進多元能源時代

台灣能源轉型正邁向多元新紀元，經濟部常務次長賴建信表示，政府正勾勒更具韌性的國家能源戰略藍圖，將透過法制、資源及市場三大面向，強化能源政策推動成效，走向多元能源新時代。

行政治理／財政部政務次長陳勇勝務實溝通 扮政策轉譯者

財政部主掌租稅、國庫等重要政策，但也因為專業度高，一般民眾常覺得有距離感。同時具有中央及地方歷練的財政部政務次長陳勇勝在今年3月上任，他擅長溝通、兼顧實務運作的特質，可望扮演政策轉譯者，讓財稅政策與民眾更加貼近。

經濟選書／新創高價策略 鎖定價值客群

定價是一家公司長期命運的設計，不僅決定將會站在哪個市場位置，也會決定能走多遠。價格不是等產品做好後才來決定的事，而是從你選擇創業方向的那天，就該一併思考的策略。我相信每一個創業者，在不同的時間點，都曾對價格感到困惑。

點子農場／從知識傳遞者 化身學生引路人

從1993年一直到2017年，電視影集《我們這一班》播了24年。在481集的節目裡，導演林樹橋拍過25,000名青少年學生，以及許多不同世代所經歷的故事。他說，這部戲是整個台灣社會共同創作的作品，是歷史也是極具意義的社會資產。

數位行銷／創作者行銷 品牌新引擎

進入2026年，創作者行銷真正的變化，不是合作對象變多了，而是整個運作邏輯改了。它正在從過去的代言式合作，升級成一套更完整的商業系統：先被發現，再一起共創內容，最後把流量導向轉單。

廠區發生火警…金益鼎：火勢已撲滅 營運財務無重大影響

廢棄物清除處理業務及貴金屬回收廠金益鼎今天晚間公告，上午7時廠區發生火警，在消防單位協助下，火勢已於下午2時多撲滅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。