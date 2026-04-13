綠色行動力論壇23日登場／經部次長賴建信：邁進多元能源時代

台灣能源轉型正邁向多元新紀元，經濟部常務次長賴建信表示，政府正勾勒更具韌性的國家能源戰略藍圖，將透過法制、資源及市場三大面向，強化能源政策推動成效，走向多元能源新時代。

經濟日報與永豐銀行將於23日共同主辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，賴建信將出席，並以「多元綠能新戰略」為題發表專題演講。

賴建信指出，2022年俄烏戰爭爆發，促使歐洲國家加速能源自主，降低對俄羅斯天然氣依賴，並帶動離岸風電開發需求大幅提升。而目前情勢膠著的美伊戰爭，更促使台、日、韓等高度依賴進口能源國家，重新審視能源安全與自主能力，並強化多元供應布局與戰略儲備機制。

氣候變遷亦為我國必須面對的挑戰。賴建信提及，2025年丹娜絲風災造成南台灣大規模電力設備毀損，部分電網末端區域復電時間逾一周，經濟部即針對強化電網末端區域與重要基礎設施的供電韌性，輔導12個縣市建置小型防災微電網及移動式電源，提前整備區域型災害防救能量。

針對能源政策具體推動，賴建信指出，政府將透過法制先行、資源支持及市場優化三大面向推動。法制先行部分，經濟部已與法務部合作成立綠能廉政平台，確保申設流程透明化，並提前啟動前瞻能源申設規範與標準研究，待技術與發展環境成熟即可援引使用。

資源支持方面，政府也祭出多項工具。賴建信表示，除了直接補助產業設置儲能設備與定置型燃料電池外，更運用中小企業信保基金擴大節能ESCO量能。國發會也針對開發商專案融資，將國家融保成數由六成提高至八成，金管會更放寬保險業資金投資範疇，鼓勵投融資綠色領域，加速綠能相關產業的資金流通。

至於市場機制的優化，賴建信提到，國內現有綠電憑證交易平台、電力交易平台並行運作，中長期將隨綠電供給提升與企業需求擴大，持續強化供需媒合與市場機能，提升交易流動性，發揮綠電最大價值。

賴建信表示，能源是科技國力的基礎，更是維繫產業發展與民生穩定的關鍵要素，確保能源安全與電力系統韌性對世界各國而言，都是國安層級的課題。政府將持續發展多元綠能與推動二次能源轉型，做為經濟成長的後盾，並為民生用電無虞做好萬全準備。