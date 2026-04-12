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經濟選書／新創高價策略 鎖定價值客群

經濟日報／ 康仕仲
《從好技術到好生意》書封。 商周出版╱提供
《從好技術到好生意》書封。 商周出版╱提供

定價是一家公司長期命運的設計，不僅決定將會站在哪個市場位置，也會決定能走多遠。價格不是等產品做好後才來決定的事，而是從你選擇創業方向的那天，就該一併思考的策略。我相信每一個創業者，在不同的時間點，都曾對價格感到困惑。

那一次，面對我們人生中第一張報價單，我們臨時參考了一些市場價，有的軟體一床收30元，有的收60元。我腦袋轉了幾圈，最後說：「那我們報150元好了。」我們是做整合的，不只是賣系統，我們還包了硬體、安裝、教育訓練、售後支援。高價策略，反而為我們帶來了一群「真正在意品質」的客戶，也給了我們打造穩定產品、提供高品質服務的餘裕。

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