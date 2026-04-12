數位行銷／創作者行銷 品牌新引擎

進入2026年，創作者行銷真正的變化，不是合作對象變多了，而是整個運作邏輯改了。它正在從過去的代言式合作，升級成一套更完整的商業系統：先被發現，再一起共創內容，最後把流量導向轉單。

這不是話術上的包裝，而是平台機制、消費者行為與品牌投資方向三股力量共同推動的結果。

IAB的最新數據顯示，2025年美國品牌在創作者身上的投入將高達370億美元。這不僅僅是26%的強勁增長，更意味著企業正重新定義影響力的投資報酬率，將信任與共鳴從傳統媒介轉向個體創作者。

不只是預算變大，而是平台正在重新設計創作者如何參與購買決策？Google明確指出，今天的消費者會在搜尋、串流、滑動與購物之間來回移動，而年輕受眾更不只是被動接收品牌故事，他們想參與、想混搭、想和創作者一起完成內容。這代表品牌不能再把創作者當成一塊廣告看板，而必須把他們視為消費者決策路徑中的一個關鍵節點。

在美國受訪的Z世代觀眾中，79%信任YouTube創作者的推薦，74%認為創作者能提供有助於做出購買決策的背景與專業脈絡。

所以，現在的第一步是發現。不是品牌先決定找誰，而是品牌必須先理解：消費者究竟在哪裡、透過誰、用什麼形式認識產品。Google在2026年的商業趨勢裡談到，YouTube已成為美國連續近三年觀看時間最高的串流平台，創作者正加速把消費者從只是看看推進到我買了。

第二步是共創。所謂共創，並非把品牌簡報丟給創作者，要求他照稿唸，而是品牌提供策略方向，創作者用自己的語言、節奏與內容母體來重新詮釋。Google甚至明說，年輕受眾追求的是參與式創作。這正好說明為什麼近年很多品牌自己拍的廣告看起來很精緻，效果卻不一定比創作者內容好。因為今天的受眾要的是更像真實使用經驗、更像朋友推薦、更像「這個人真的懂我」的內容。

第三步才是轉單。這正是今年最不一樣的地方。過去創作者合作常停在曝光，如今平台正積極把創作者內容直接接到商務機制。

舉例來說，Google正建構AI驅動的創作者發現（creator discovery）工具，把創作者影片從觀看推向考慮，再從考慮推向購買。換句話說，平台本身就在幫品牌縮短看到內容和完成購買之間的距離。

很多企業還停在找網紅發一篇貼文的舊框架，卻忽略了真正有效的做法，應該是把創作者納入整個成長漏斗：前端負責發現，中段負責共創與信任建構，後段負責導購與成交。如此一來，創作者就不只是代言人，而更像品牌的外部內容編輯、情境設計者與轉換推手。

說到底，創作者行銷下一階段最重要的不是誰比較紅，而是誰更能把信任變成行動？當平台正在把內容、推薦、商品與購買按鈕接在一起，品牌若還只把創作者當作一次性曝光工具，當然會覺得效果普通；但若把他們當成發現、共創、轉單的一體化夥伴，創作者行銷就不只是聲量生意，而會變成真正的營收引擎。