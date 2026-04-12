點子農場／從知識傳遞者 化身學生引路人

從1993年一直到2017年，電視影集《我們這一班》播了24年。在481集的節目裡，導演林樹橋拍過25,000名青少年學生，以及許多不同世代所經歷的故事。他說，這部戲是整個台灣社會共同創作的作品，是歷史也是極具意義的社會資產。

如果以社會學家的視角來審視這部長青影集，會發現這不僅僅是一個時代記憶，更是一個關於「社會黏合劑」的故事。在台灣經濟起飛、社會價值觀劇烈震盪的20餘年間，《我們這一班》提供了一種集體的、緩衝的對話空間。

那是一種跨越世代的「樂高效應」與社會影響力。《我們這一班》對台灣社會最重要的影響，在於它成功啟動了「樂高效應（Lego Effect）」。正如許多父母購買樂高玩具給小孩，是為了與電玩世代的孩子連結共玩溝通，這部戲也成為家長、老師與孩子之間溝通的工具。

在那個升學壓力巨大的年代，許多家長困惑於如何與正值叛逆期的孩子對話，而劇中的「紀老師」（方岑飾）提供了一個完美的投射形象——知性的、溫暖的引導者。這部戲與現實社會的邊界早已模糊，它不僅是一部影集，更是青少年教育與輔導界的「百科全書」，陪伴多代台灣人走過徬徨歲月。

時間推移到AI與網路服務盛行的今天，教育現場正面臨前所未有的困局。林樹橋觀察到，現代的老師正處於一種「弱勢且失去成就感」的困境中。在AI時代，老師面臨的首要挑戰是功能性的取代。

當AI擁有無數個博士的知識儲備，能夠24小時無休地回答學科問題時，傳統老師的「傳道、授業、解惑」的職責正快速被工具化。如果老師只是知識的傳遞者，那麼在AI面前，這份職業終將失去價值。

更嚴峻的是，科技模糊了公私領域的分際。現代老師面臨著「離線權」消失的困境，下班後仍須透過通訊軟體處理家長的焦慮，長期處於高壓待命狀態，熱情在瑣碎雜務中消磨殆盡。在網路霸凌與制度困境的夾擊下，教學現場出現了「不敢教、不能教、不想教」的危機。

面對這樣的困境，需要重新定義老師的價值。以下是整合林樹橋導演的觀察所提出的三個創新方向：

一、從「專業教師」轉型為「生命擺渡者」：資訊和知識日愈廉價，「人的溫度」與「同理心」是AI無法取代的核心價值。老師不應只談道理，而是透過「培養好奇心」來引導孩子。老師不應與AI競爭知識儲備，而應轉化為「引導者」與「陪伴者」。

二、利用「娛樂因子」建立跨世代的對話IP：教育不應是硬邦邦的教條，而應是具備「娛樂因子」的IP產物。將影視作品IP化，利用戲劇引發話題吸引學生目光，再修復崩裂的師生關係。這能讓影視作品成為校園與社會對話的催化劑，創造出「師生皆友善」的文化。

三、建立教育韌性系統：創新的教育體制設計，應是利用AI輔助處理行政瑣事與備課，將老師從無效的體力消耗中解放，回歸到與學生一對一的情感支持。

「我們這一班」在2017年播出最後一集。2025年，林樹橋啟動另一次長征，他拍出了電影〈燈塔水母的秘密〉這是「我的老師」系列的首部曲，「燈塔水母」象徵著逆境重生與永不熄滅的熱忱。他計劃在十年內拍攝十部，不少投資人都對這計畫感興趣。