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TVBS出售案升溫…台鋼被傳是買家之一 董座回應了
知名頻道業者TVBS（聯利媒體）連兩波裁員潮後，市場盛傳TVBS大股東、宏達電董事長王雪紅，有意出售TVBS，市場傳喊價75億元，但TVBS希望拉高至百億水準；市場傳出有二至三組人馬角逐，包括兩大金控及私募基金等外資，甚至台鋼集團也在傳言的買家之列。
此次台鋼集團被傳要買TVBS，業內猜測，由於過去國內有不少併購案都有它的身影，此次TVBS的出售案也被傳是買家之一，也算是情理之中。
不過，台鋼集團董事長王炯棻表示，聽到這個消息感到很意外，因為目前並無這樣的規劃，純屬市場捕風捉影的臆測，根本是「子虛烏有」的事情。
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