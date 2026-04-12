不怕用戶跑掉？外送專法還沒上路 Uber Eats為什麼急著開漲價第一槍

外送專法通過之後，外送平台會否將增加的成本轉嫁給合作夥伴或消費者，一直是各界關注焦點。現在，Uber Eats率先開出了第一槍，首波受影響對象，就是平台上的商家。

Uber Eats表示，基於新法將對外送產業整體營運模式與成本結構帶來重大影響，他們已於今（2）日通知商家夥伴，預告將自7月21日起調整外送訂單服務費。其中，美食類商家的調漲2.5個百分點；生鮮雜貨類商家則是3個百分點，並且設置了35%的服務費率上限機制。意思是，若商家現行服務費抽傭比例已達35%，就不會再往上疊加。

其實外送專法預計要到七月中旬，才會正式上路，為什麼Uber Eats現在就急著開始動作？而且，台灣外送市場目前仍處於兩大巨頭短兵相接的拉鋸戰，單方面漲價，難道不擔心用戶流失？

在業界人士看來，Uber Eats這次出手，不僅風險低，還可以為對手增加壓力。

逼foodpanda更快面對調漲用戶費用難題

一方面，他們提早告知商家調漲計畫，讓商家有充裕的時間可以評估、反應和消化，屆時商家面對成本上漲，不必然只有離開平台這個選項，也可以將新增的服務費成本，反應到商品價格上，又或者可以根據不同商品的毛利空間，重新調整外送菜單等。

另一方面，當Uber Eats先根據本身成本結構需求，訂下2.5～3個百分點的漲幅，以及35%上限，後續foodpanda的定價彈性就不免會受到壓縮。而且業界人士認為，以Uber Eats的技術能力與營運效率都更勝一籌來看，即使foodpanda提出與Uber Eats同樣的漲幅，也未必足以覆蓋因外送專法新增的營運成本。

如此，foodpanda就可能更快要面對專法上路後，是否要調漲消費者端服務收費的這道難題，而且這個難題恐怕會比面向商家端的收費調整難度更高。因為對台灣消費者來說，不僅轉換外送平台很容易，要親自走出家門買午餐、買雜貨也都不困難，是名符其實的可以用腳投票。

實際回顧過去台灣幾波比較大的外送爭議，大多也都是來自消費者端的收費問題。

而且目前看來，接下來不論Grab併購案成功與否，這個成本壓力，foodpanda恐怕都甩不掉。

因為假設併購案通過了，以Grab先前在投資人會議上，訂出2027年底要轉盈、2028年之後的長期利潤率要達到4%以上的目標來看，「獲利能力」很明顯是這個新老闆在意的重要指標。

假使併購案失敗了，以foodpanda母公司快遞英雄面臨債務到期壓力，必須出售資產的處境來說，恐怕也很難允許foodpanda自行吸收因專法墊高的營運成本。

此外，還有一個更大的難題或許是，相對於Uber Eats可以提早與商家溝通，目前身分仍處在模糊地帶的foodpanda，短期內恐怕也很難採取積極行動。

美國數據：外送費太貴，消費者真的會縮手

不過這不代表Uber Eats就能高枕無憂。終究，商家端的價格調漲，還是可能反應到消費者身上。而且現在沒說，不代表後續他們在消費者端就沒有調漲收費的壓力。最終，這些價格變動都可能影響終端消費者的下單意願，進而導致外送市場萎縮。

實際上，根據美國國家經濟研究局（NBER）今年三月發布，一份針對西雅圖外送市場的研究指出，該城市在2024年實施外送員最低薪資保障後，平台整體任務量與活動水準都出現下降，顯示在成本上升的情況下，市場需求確實會受到影響。

外送專法還未正式上路，新一輪外送大戰已經開打。

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《原文不怕用戶跑掉？外送專法還沒上路，Uber為什麼急著開漲價第一槍》