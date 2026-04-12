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新竹老爺酒店攜手Yogibo 打造「森林小聚」主題住房專案

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹老爺豪華家庭客房寬敞舒適，提供懶骨頭外還有小帳蓬供親子玩樂。業者／提供
新竹老爺豪華家庭客房寬敞舒適，提供懶骨頭外還有小帳蓬供親子玩樂。業者／提供

為提升旅宿體驗與品牌曝光，新竹老爺酒店今春攜手全球知名懶骨頭品牌Yogibo，推出期間限定「森林小聚」主題住房專案，即日起至2026年6月30日止，3人以上入住，每房6,100元起。邀請親子旅客走進結合自然意象與舒適設計的療癒空間，在城市中享受一場身心放鬆的微旅行。

「森林小聚」住房專案入住豪華家庭客房一晚，並依人數提供Le Cafe咖啡廳自助式早餐與一次迎賓茶點，同時加贈新竹市立動物園門票，讓旅客可輕鬆規劃親子同遊行程。入住期間亦可免費使用飯店內游泳池、三溫暖、健身房與遊戲室等多元設施，享受完整的休閒度假時光。

這次專案以「森林療癒」為設計主軸，結合Yogibo標誌性的包覆式懶骨頭家具，打造專屬主題客房，透過柔軟支撐與色彩氛圍。Yogibo自2010年創立以來，致力於創造全新休閒生活模式，其產品以貼合身形、多功能性與高舒適度著稱，深受全球消費者喜愛，此次跨界合作更為旅宿體驗注入嶄新亮點。

此外，專案房客可享館內餐飲與SPA多重優惠，包括Le Café咖啡廳與明宮粵菜廳用餐88折，以及老爺健身沙龍SPA療程折抵優惠，全面提升住宿附加價值。另提供高鐵聯票加購方案，享平日78折、假日85折優惠，便利旅客輕鬆規劃交通行程。

活動期間亦推出限定打卡禮，凡入住主題房並於社群平台標記飯店及Yogibo官方帳號，即可兌換「舒壓小球」乙份（每房限量）；於飯店大廳展示區打卡，還可兌換Yogibo品牌提袋，數量有限送完為止，增添旅程趣味與紀念價值。

新竹老爺酒店表示，期望透過此次與Yogibo的合作，結合品牌舒適理念與飯店服務品質，打造兼具設計感與放鬆體驗的住宿選擇，讓旅客在繁忙生活中找到一處靜謐角落，實現真正的「小憩」時光。

更多專案詳情與訂房資訊，請上網查詢https://www.hotelroyal.com.tw

訂房專線：03-5631122

來自美國的Yogibo懶骨頭以貼合身形、多功能性與高舒適度著稱。業者／提供
來自美國的Yogibo懶骨頭以貼合身形、多功能性與高舒適度著稱。業者／提供

新竹老爺主題客房以「森林療癒」為設計主軸，邀請親子入住然意象與舒適設計的療癒空間。業者／提供
新竹老爺主題客房以「森林療癒」為設計主軸，邀請親子入住然意象與舒適設計的療癒空間。業者／提供

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