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中市建照展延3年掀爭議 購屋族看清楚以防權益受損

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林孟令指出，市府同意建照最長可展延三年，但不是為工期延宕背書，消費者權益要保障。圖／議員林孟令提供
台中市議員林孟令指出，市府同意建照最長可展延三年，但不是為工期延宕背書，消費者權益要保障。圖／議員林孟令提供

台中市政府因應營建土方去化問題，日前宣布核2025年至2026年間核發的建照可「自動展延」，最長達三年。原本立意在於減輕建商壓力的措施，議員則反映有建商引用公文，把工期延宕合理化，要求市府發布明確指引與警示，避免購物族權益受損。

台中市議員林孟令指出，根據民眾反映，已有建商引用市府公文，對購屋民眾宣稱延遲交屋屬「政府核准」進而合理化工期延宕，甚至拒絕支付遲延利息，嚴重剝奪消費者權益。

林孟令說，民眾傾其積蓄購屋，卻可能因建商一句「政府同意延期」而被迫承擔長達三年的額外租屋成本，「這樣的風險不該由市民單方面承擔。」他強調，市府在協助產業的同時，也應防止制度被濫用，避免行政措施成為建商轉嫁成本給消費者的工具。

對此，市府法制局長李善植回應，建照展延屬行政管理範疇，並不等同於民事契約的履約期限延長，建商不得據此主張免責。他指出，預售屋交屋時程仍應依買賣契約辦理，若未如期取得使用執照，仍須依規定負擔遲延責任。

依預售屋買賣定型化契約應記載事項，若賣方逾期未取得使用執照，每逾一日，須按買方已繳房地價款，以萬分之五單利計算遲延利息，作為對消費者的基本保障。

林孟令表示，實務上因資訊不對等，不少民眾被要求簽署放棄遲延利息的補充協議，使原本應得的賠償被大幅削減；同時還需面對延長租屋與利率變動的雙重壓力，經濟負擔沈重。

他比較六都情形，認為台中市在建照展延上條件最寬鬆、配套卻明顯不足。在缺乏透明資訊下，民眾往往無從得知建案是否申請展延、展延期間為何，權益保障形同落空。

林孟令要求市府法制局與都發局盡速採取行動，對外發布明確指引與警示，強調「建照展延不等於交屋期限延後」並禁止建商以此作為免除遲延利息的理由。同時，也應研議相關補救措施，例如提供延遲交屋期間的租屋補貼，以減輕民眾負擔。

市府兼顧產業發展的同時，林孟令認為更應優先守護市民基本居住權益，盡速提出具體制度設計，避免購屋族在制度落差中承擔過高風險。

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