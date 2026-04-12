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40K起跳、高薪上看70K 北市企業徵才搶攻高薪族開跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

北市就業服務處各就業服務站將於4月13日至4月17日，廣邀29家優質企業，釋出高達1,354個工作機會，涵蓋營造工程、旅宿餐飲、批發零售、運輸物流、兒童教育體驗、娛樂服務及醫療長照等多元產業。無論是初入職場的新鮮人，或尋求轉職、兼職機會的民眾，都能在此次活動中找到理想舞台。

這次徵才最大亮點在於「高薪職缺大爆發」，多項職務薪資直衝40K以上，展現企業攬才誠意。例如「孩享趣」釋出財務主任與資訊主任職缺，起薪高達55K；營運經理與副理、資訊專員也有45K起跳的優渥待遇。運輸業者「國立通運」提供車輛調度人員40K至45K，大巴駕駛更上看70K，吸引有專業駕駛技能人才踴躍投入。

餐旅、零售及娛樂服務業同樣不遑多讓，「雲雀國際」提供多項40K以上職缺，包括建設部主任、儲備店長、資訊維護人員、護理人員及物流配送司機等；「頑味國際餐飲」開出內場師傅45K至50K、外場儲備幹部40K至45K；「寒舍餐旅管理顧問」餐廳主任薪資也達40K以上。視聽娛樂服務業「錢櫃」中班正職薪資42.9K，便利商店龍頭「全家」大夜班更直接40K起跳，展現基層職務薪資提升趨勢。

此外，「微笑單車」（YouBike）夜班調度與大夜班維護專員薪資達44.6K至49.6K；「新加坡商傲勝」（OSIM）銷售與維修職缺最高可達70K；醫療與長照領域如「聯合醫院（忠孝院區）」技術士薪資達40K，「愛馨居家長照」個管員也提供40K起薪，顯示專業服務人才需求持續升溫。

這次參與徵才企業陣容堅強，有永青營造工程、寒舍餐旅、老爺榮康(北投老爺酒店)、東棧商旅、雲雀國際、漢記(朱記餡餅粥)、頑味國際餐飲、群品餐飲、美僑協會、麥當勞(民生一店)、全家便利商店、三商家購(美廉社)、香港商藍鐘、統一多拿滋、棉花田生機園地、新加坡商傲勝(OSIM)、主婦聯盟生活消費合作社、微笑單車(YouBike)、孩享趣、國立通運、錢櫃企業、聯合醫院(忠孝院區)、嘉陞居家長照、百佳居家長照、長安健照居家長照、愛馨居家長照、佳醫居家長照、聯承居家長照、誠實居家長照等共計29家企業，共同打造多元就業機會平台。

薪資 職缺 北市

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