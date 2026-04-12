影／南瓜生長期雨水少反有利結果 中社花市南瓜隧道南瓜秀

南瓜生長期雨水少反有利結果，台中市中社觀光花市的南瓜園今年南瓜結果率佳，各式觀賞南瓜現正結果掛滿瓜棚如南瓜隧道，今天假日吸引許多國內外遊客欣賞。

中社花市業者表示，南瓜生長期需保持土壤略為乾，不宜積水，今年南瓜生長期剛好雨水較少，中社花市南瓜園區種植的觀賞期南瓜，今年結果率佳。

中社花市今年的南瓜隧道已經結實纍纍，種植可食用的西洋南瓜品種，包括桔色的東昇、金栗品種，白色的李白、綠色的東英等瓜果，果形碩大，高高垂掛在棚架上，整棚的桔色南瓜，在綠葉陪襯下，像橙色燈籠高高掛。

中社花園目前也是百合花季，五顏六色的百合花，吸引遊客在歐式花園中拍照，另有七彩花田和紫色薰衣草花海同時綻放中。

台中市后里區中社觀光花市南瓜隧道登場，今年結果率佳。記者游振昇／攝影

台中市后里區中社觀光花市各種鮮艷花海。記者游振昇／攝影

台中市后里區中社觀光花市南瓜隧道登場，吸引遊客拍照。記者游振昇／攝影