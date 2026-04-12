二手車怎麼買？五大購買重點＋五大原廠認證優勢一次掌握

對於有換車需求的消費者而言，中古車始終是不可忽視的重要選項。除了價格較具吸引力外，車況與後續風險，也逐漸成為購車時更關鍵的考量因素。其中，最讓人擔心的莫過於事故車與泡水車。不過，這類風險其實並非無從判斷，專家分享，消費者可以透過幾個簡單的方式初步檢查，例如翻開車內地毯、觀察座椅螺絲周圍是否殘留泥沙，或檢視引擎蓋螺絲是否有拆動痕跡，來判斷車輛是否曾發生事故或泡水。

事實上，從看車、試駕到簽約，每一個環節都可能藏有影響決策的關鍵細節，也讓「如何判斷車況」成為許多消費者最困惑的一步。除了網友的經驗分享，也有專家提供實際檢查方法，協助在現場快速辨別車況。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出「五大購買中古車注意事項」，歸納網友最關注的檢視重點；同時，在市場選擇愈趨多元的情況下，具備完善檢測與保固機制的「原廠認證中古車」也逐漸受到青睞。究竟有哪些五大優勢，一起來看看。

No.1 里程與保養維修紀錄

示意圖／Freepik

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《網路溫度計DailyView》曾整理出「十大中古車購車陷阱」，其中第一名就是里程數造假！明明實際里程已達20萬公里，表頭卻只顯示8萬。不過，里程數高本身並不可怕，關鍵在於車輛過去是否被妥善使用與保養。

脆友曾分享，里程偏高往往代表用車頻率高，為了避免半路拋錨，車主通常更勤於保養與維修，貼文引發不少共鳴「高里程本來就有好幾種狀況，根據不同用戶的保養心態也不太一樣」；也有人提醒「低里程的二手車，要考慮是不是主管座車，司機用怠速開冷氣等候是他的日常」，這也是一種隱性耗損。

因此，在實際看車時，若賣方表示有完整保養紀錄，建議要求出示，或在雙方同意下透過監理服務App查詢歷年驗車里程數；若發現紀錄中出現長時間斷層，就需要特別留意。若仍對資訊透明度有所疑慮，也可以考慮選擇原廠認證中古車，通常會提供完整的保養履歷，讓車況更有依據可查。

No.2 電系與電子設備

示意圖／Freepik

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現代車輛配備越來越多，電系系統就像車子的「中樞神經」，串聯行車電腦、感測器與各種影音功能。多數人在試車時，會專注於引擎聲或加速表現，但真正讓人頭痛的，往往是交車後才發現的電子設備問題。

因此，買車時務必要把能操作的功能都測一遍。從電動窗升降是否順暢、倒車顯影畫面是否清晰，到電動座椅調整是否正常，都不該忽略；同時也要留意儀表板上的警示燈，在發動後紅燈、黃燈是否正常熄滅。這些細節多花幾分鐘確認，往往能避免日後頻繁進出維修廠。如果賣家僅以「應該沒問題」帶過，卻不願意讓你實際測試，就需要特別提高警覺。

No.3 事故與泡水跡象

示意圖／Shutterstock

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買二手車時，事故車或泡水車一直是最讓人不安的風險來源。這不只是後續維修麻煩，更直接關係到行車安全；車體結構一旦受損、電系進水，問題不一定當下出現，卻可能在關鍵時刻失靈，風險難以預測。

看車時，不妨先把自己當成偵探，從結構開始檢查。像大樑、避震塔、車柱這些關鍵位置，可以先觀察漆面是否有流漆、橘皮組織（漆面不平整）或明顯色差、咬合是否不精準，或鈑件接縫是否均勻、有無明顯公差，這些都可能代表曾經發生過事故，要特別留意，建議多看幾個細節、確認清楚再做決定，才能降低買到問題車的風險。

若擔心自己看不準，也可以優先考慮原廠認證中古車，通常都會先經過多項檢測，買起來相對安心。例如LEXUS CPO提供7大類188項原廠專業檢測與品質認證，Audi則有超過110項原廠專業檢驗程序。對於不熟車的新手來說，至少多了一層可以參考的依據。

No.4 煞車與輪胎系統

示意圖／Shutterstock

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買到一台好車後，大家最期待的就是開出門兜風。但為了讓旅程更安心，在交車前一定要先確認這台車的「腳力」。

汽車節目主持人錢毅指出，輪胎與煞車屬於消耗品，購車時一定要主動詢問實際使用狀況。例如輪胎大約行駛了多少公里、還能再使用多久；若有機會將車輛頂起，也可以直接觀察煞車皮厚度，或在交車後進一步進廠檢查。另外，也有網友建議「胎溝深度法規是要求1.6mm，低於此深度一定要換」。

錢毅也進一步提醒，這類消耗品通常不在主要保固範圍內，若使用程度已過半，不妨在交車前與車商討論是否一併整理或更換。有些車商也會提供替代方案，例如不再折價，但協助更換耗材。只是要特別確認零件來源與品質，避免看似省錢，實際上卻增加後續風險。

No.5 車體結構與底盤

示意圖／Shutterstock

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第一次買車的人，常會先被亮眼外觀吸引，但有經驗的車主更在意車子的「骨架」。

錢毅建議，看車時可以先從幾個簡單細節判斷：

細節1｜車體結構檢查：打開引擎蓋或行李箱，翻開內裝，觀察是否有焊接痕跡、金屬新舊不一等異常。

細節2｜螺絲與零件對稱性：留意左右兩側是否一致，若單側明顯較新，可能曾經拆修。

細節3｜安全帶細節：將安全帶拉到最長，檢查是否有泥沙殘留，並確認標籤與編號是否一致，若有異常應進一步詢問原因。

至於底盤，因為結構複雜，短時間試駕不一定看得出來，但仍可透過行經不平路面或減速帶時是否出現異音，以及車輛行駛是否偏移來初步判斷。建議試車時選擇顛簸路段或停車場斜坡，更容易發現問題。

此外，實務上底盤多屬消耗品，通常很難爭取到「全底盤保固」，可在購車前與車商協議，針對底盤關鍵零件（如避震器、三角架等）設定特定里程保固或更換條款；合約中也建議寫清楚零件範圍，避免只寫「底盤保固」，以免日後產生爭議。

《網路溫度計DailyView》

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由於上述風險難以單靠個人判斷完全排除，消費者在選購中古車時，也逐漸轉向更重視「事前把關」與「購後保障」的機制。在這樣的趨勢下，以原廠檢測與保固為基礎的原廠認證中古車，逐漸成為市場關注的焦點。

進一步透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，也整理出購買原廠認證中古車的五大優勢。

No.1 原廠保固

LEXUS CPO提供

LEXUS CPO提供

在五大優勢中，聲量冠軍幾乎毫無懸念，由「原廠保固」奪下。這也是多數人願意多付一點預算、選擇原廠認證中古車的關鍵原因。相較於一般二手車市場，交車後的車況容易有不確定性，甚至帶點「看運氣」的成分；但在原廠認證體系下，即使車輛已經使用過一段時間，仍能享有相對完整且制度化的售後保障，讓購車風險大幅降低。

在保固期間內，若出現非人為問題，通常可以直接回原廠處理，由原廠技師與零件進行維修，省去來回溝通與爭議的成本，有網友認為「CPO就是買它服務」。

不同品牌在保固與售後服務上也各有差異，例如LEXUS CPO提供2年或4萬公里原廠保固，並提供首次保養免費更換機油、機油芯的貼心服務。定保方面，TOYOTA則在車輛自交車日起六個月內，只要回廠實施首次定期保養，憑著手中的兌換券，就能享有更換機油、機油芯等服務。

No.2 車況透明

在傳統市場買車，有時像在玩一場「看誰先拆穿誰」的心理戰。不少網友分享，交車後才發現問題一個接一個出現，從小異音到隱藏瑕疵，還得回頭與車商反覆溝通，既耗時也耗心力，甚至有人直言「看太多被黑心商騙的」。

在原廠認證中古車的眾多優點中，「車況透明」之所以能獲得高聲量，關鍵在於把模糊的車況，轉化成一份看得懂的「車輛健檢報告」。原廠會主動揭露真實狀況，包括外觀的小瑕疵或零件的損耗，通通攤在陽光下。

對買方來說，這樣的透明機制不僅省去另找第三方鑑定的時間，也降低判斷門檻。有了紀錄可以對照，就不必再猜測資訊真實性；再加上部分品牌如LEXUS CPO提供14天購車鑑賞期，讓消費者在實際用車後仍有時間再次確認車況，進一步降低購車風險。

No.3 多重檢測

示意圖／Freepik

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買車時，多數人往往只能從外觀做初步判斷，但真正影響行車安全的引擎、變速箱或避震系統等關鍵部位，其實並不容易看出問題。這也正是原廠認證中古車的核心價值之一，透過上百項檢驗程序，由受過專業訓練的技師，對車輛進行全面性的「健康檢查」。網友表示「不懂車，差價不足以吸引你犯險的話，那就去買CPO」。

從底盤有無滲油到電腦系統的錯誤碼，通通會先被過濾一遍。如果不達標，車子就無法掛上認證標章。畢竟，大多數人只是想買台安心的代步工具，而不是為了買車還得先把自己逼成看車大師；這種由專家代為把關的專業檢測，無疑是這筆預算中最實質的附加價值。

No.4 完整的維修保養紀錄

買中古車時，最令人擔心的，就是遇到保養紀錄出現「斷層」的車輛，無從得知前任車主是否定期保養，甚至可能長期疏於維護。相比之下，原廠認證中古車的一大核心價值，在於具備「原廠定期保養履歷」，就像一份完整且可信的車輛履歷，由原廠系統長期留存，透明度更高。

在符合個資規範的前提下，買家可透過原廠系統清楚掌握車輛回廠保養的頻率，以及重要零件的更換紀錄。這類數據化資訊，大幅降低了對車況的猜測空間，也減少里程異常或車輛過度使用的疑慮。

對於重視資訊透明與數據依據的消費者而言，原廠認證中古車的優勢，在於能調閱全台連線的「數位維修履歷」。這份紀錄讓車輛的使用與維護歷程一目了然，也成為在資訊不對稱的中古車市場中，建立信任的重要依據。

No.5 車貸優惠方案

示意圖／Shutterstock

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買車是一筆不小的支出，如何在順利入手與維持現金流之間取得平衡，成為關鍵考量。對於不想一次動用大筆資金的買家而言，彈性的付款規劃自然更顯重要。

相較於一般二手車行，雖然融資管道多、申貸較為彈性，但利率往往不夠透明，甚至可能產生額外的代辦費與隱藏成本；若對金融方案不熟悉，整體支出容易在無形中增加。反觀原廠認證中古車，多與大型銀行或旗下財務公司長期合作，提供制度化且透明的貸款方案，不僅利率條件接近新車水準，也能即時提供精準試算。

這種「一站式」服務，讓買家在簽約前就能清楚掌握每月還款金額，將支出控制在可負擔範圍內，也讓買車回歸理性的財務規劃，而非一場壓力沉重的資金消耗戰。

《網路溫度計DailyView》

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月19日至2026年3月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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