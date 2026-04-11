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台糖開趴慶生「大糖盛事」排字「台糖八十」 董座率眾種甘蔗永續薪傳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台糖80歲了！台糖人11日匯聚一堂，在柳營尖山埤，500名員工齊心排列出「台糖八十」的壯闊字樣。圖／台糖提供
台糖80歲了！台糖人11日匯聚一堂，在柳營尖山埤，500名員工齊心排列出「台糖八十」的壯闊字樣。圖／台糖提供

台糖公司為慶賀成立80年，11日於台南柳營尖山埤渡假村舉辦「大糖盛事」生日派對，平時分散在台灣各地打拚的台糖人匯聚一堂，動員500名員工齊心排列出「台糖八十」的壯闊字樣，台糖董事長吳明昌也偕同與會貴賓種下象徵台糖韌性的甘蔗，代表「種蔗製糖、永續薪傳」，宣示台糖將在永續發展的軌道上持續奔馳，以邁向下一個甜蜜的里程碑。

11日上午10時「台糖八十」的字樣在南光中學震撼人心的擊鼓聲中逐漸成形。吳明昌感性地表示，台糖成立之初，肩負國家經濟復甦的重擔，台糖前輩們篳路藍縷，創造了砂糖換外匯的空前盛世。如今台糖跨足油品、畜殖、生物科技、精緻農業、休閒遊憩及商品行銷等事業，是台糖人代代相傳的堅實力量讓台糖能在每一次時代轉型中扮演關鍵角色，也讓台糖隨著臺灣脫胎換骨，邁向永續發展新標竿。

吳明昌強調，近幾年台糖已將循環經濟、新農業及淨零排放的理念融入營運核心。從現代化養豬場的改建、循環住宅的興建，一直到綠能光電的開發，台糖正穩步實踐「亞太地區健康及綠色產業標竿企業」的願景，未來台糖也會持續響應國家政策，確保民生需求與環境永續，建設一個安居樂業的永續臺灣。

慶典壓軸，吳明昌帶領與會貴賓一同種下代表台糖根基的甘蔗，這不僅象徵著台糖80年來的韌性與帶給社會的甜蜜記憶，更是期許台糖精神持續扎根、代代相傳，驅動台糖這輛火車頭在永續發展的軌道上持續奔馳，並串聯各界甜蜜互動，開往更輝煌的未來。

台糖成立80年，11日於台南柳營尖山埤渡假村舉辦「大糖盛事」生日派對，董事長吳明昌（右二）帶領與會貴賓一同種下代表台糖根基的甘蔗，代表「種蔗製糖、永續薪傳」。圖／台糖提供
台糖成立80年，11日於台南柳營尖山埤渡假村舉辦「大糖盛事」生日派對，董事長吳明昌（右二）帶領與會貴賓一同種下代表台糖根基的甘蔗，代表「種蔗製糖、永續薪傳」。圖／台糖提供

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