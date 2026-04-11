家電產品恐漲價？中東戰事帶動油價原物料上揚 聲寶、禾聯碩這樣說

美伊戰爭爆發，荷莫茲海峽遭封鎖，引發能源運輸中斷，3月杜拜原油均價為每桶128.5美元，較2月大漲60.1美元。面對原物料價格上揚，家電產品傳出可能調漲，聲寶表示，因應金屬、塑膠原物料飆漲，空調、冰箱、洗衣機等產品新機上市將規劃調漲價格，漲幅審慎評估中。

禾聯碩表示，中東戰事帶動國際油價飆漲，影響所及，塑料、銅價等原物料價格攀高，家電成本跟著墊高，但進出口匯差的影響可能更快反映在成本；將參考家電同業做法，決定是否調漲售價。

中華民國電器公會理事長廖全平在2026台北電器空調影音3C大展表示，受到中東戰火影響，塑膠、金屬皆飆漲2成至3成，預期家電今年5、6月恐調漲3%至5%。

聲寶表示，受中東戰事帶動油價飆升，塑料價格跟著上漲，對洗衣機、電冰箱的製造成本影響較大，至於銅價上漲，對冷氣機影響較大；不過，針對漲價時點、幅度目前尚未定案。

電纜業者華新麗華指出，銅價在中東戰事爆發後上漲，3月均價為每噸1萬2498美元，較去年全年均價9939美元，明顯走高逾2成。

台塑石化指出，2月28日美伊衝突爆發，荷莫茲海峽運輸受阻，導致原定於3月到貨原料輕油交運受阻，因原料有短缺之虞，於3月9日發布不可抗力事件（Force majeure）。隨後經與供貨商持續追問3月輕油是否如期交運，於3月16日確認13.4萬噸輕油無法交運，被迫於3月24日再關停烯烴三廠，僅維持一套乙烯廠運轉，乙烯減產10%。

研調機構集邦科技評估，因美伊戰爭引發的相關能源問題，以及半導體產能排擠等因素影響，面板零組件成本持續上揚，面板廠在面板價格態度上更為積極，希望4月電視面板仍能維持上漲態勢，以抵銷成本壓力。

聲寶說明，最近原物料價格上漲，成本壓力大，所以調漲價格都在考量中，只是時機及漲幅要審慎思考。