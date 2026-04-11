寶佳批違法剔除董事候選人提名 中工駁不實指控：合法合規

寶佳集團旗下堡新投資、佳峻投資公司今天以中工股東身分發布新聞稿指出，合法提出兩組董事候選人名單，但沈慶京將中工董事會淪為其禁臠，違法決議剔除股東提名的董事候選人；中工董事會今天也發布新聞稿強調，決議合法合規，依循獨立意志與專業意見防堵濫權。

中工指出，針對寶佳集團以「特別背信」、「違法剔除」等情緒性字眼進行不實指控與操弄，中華工程嚴正重申，公司董事會運作向來以最高標準恪遵公司治理原則。

寶佳集團堡新投資、佳峻投資公司表示，甫經法院認定沈慶京濫用中工資金行賄，為繼續霸占中工經營權，竟又再度將中工董事會淪為其禁臠，違法決議剔除股東提名的董事（含獨立董事）候選人。回顧中工日前宣稱將「公平、公正、公開」辦理股東會，今日背信濫權惡行無疑自打嘴巴，諷刺至極。

堡新投資、佳峻投資說明，面對劣跡斑斑的資本市場惡勢力，提名股東早有所準備，已向商業法院聲請「定暫時狀態假處分」，命中工必須依法將提名候選人列入名單。商業法院不僅已受理在案，更速定於4月13日上午10時開庭。

堡新投資、佳峻投資認為，中工董事會違法剔除股東提名，涉犯證交法「特別背信罪」，為防止董事會濫用權限，公司法第192條之1明文規定，董事會對候選人名單僅具「形式認定」權限，不得設置額外篩選標準。中工董事會竟罔顧法令與自身職責，甘作違法的橡皮圖章，作出違法決議剔除股東提名的候選人。此舉已使中工115年股東常會召集程序產生重大違法瑕疵，勢造成中工鉅額損害。

中工說明，關於董事候選人名單審查結果，是董事會全體成員在合法合規嚴謹程序下，充分參考外部專業法律意見，並經全體董事在獨立意志與判斷下，經過充分討論後所作成決議。董事會依法做出堡新投資、佳峻投資公司等提名董事候選人不予列入決策，完全是基於防堵有心人士違法濫權、確保股東會選舉效力的必要作為。

中工除反駁堡新投資、佳峻投資指控，並公布自身提名董事背景，包括現任團隊，由天京投資提名的現任中工董事長周志明，具備中興大學會計系背景及財務監理專業。由揚真實業提名的楊美媛，在中工從基層歷練至今超過45年資歷，現任中工工務執行副總經理，具備台大土木工程學系營建工程與管理組碩士學歷。

中工提名董事還有許多知名人士，由常理股份有限公司提名的律師陳昭龍，擁有政治大學法學碩士學位，並具備同開營造董事長、和康生技獨董等多家上市櫃公司豐富治理經驗；由泛宇實業提名的黃翔龍，現任黃翔龍建築師事務所負責人，更擔任台灣建築中心綠建築及蘊含碳評定委員。

中工提名獨董陣容方面，包括前高院法官與財金專家，獨立董事候選人紀凱峰，具備台大與美國紐約哥倫比亞大學法學碩士，及東吳大學會計學研究所碩士跨領域雙重專業，並曾任台灣高等法院法官及現任台灣法治會計學會秘書長。

中工本次延攬兩位財金證券圈資深專家。梁彥平為現任世新大學財金系副教授，具備投信副總經理及資產管理經歷；儲祥生則曾任華南投資顧問公司董事長及德信投信總經理。