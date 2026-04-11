印尼咖啡霸主登台！靠「開在星巴克旁邊」殺出一片天 凱娜克能拚全台市占前三？

來自印尼的獨角獸咖啡Kenangan Coffee凱娜克正式登台，將接連在台北新光三越A11與桃園中壢同步開出首批店點。面對星巴克、路易莎甚至超商咖啡等，不同價位的在地領先品牌，凱娜克帶著全球七個國家的規模實力，直指要成為全台市占第三大的咖啡品牌，要怎麼做？



成立於2017年的凱娜克咖啡，在印尼當地最高紀錄曾賣出10萬杯的「棕櫚糖招牌拿鐵」，因切入高品質卻價格親民的市場空白帶，並憑藉著「Grab & Go」（即買即走）的模式，用5年便躋身估值10億美元的獨角獸俱樂部，背後投資人包含紅杉資本與李嘉誠旗下的維港投資。截至目前，其全球版圖已橫跨新加坡、馬來西亞、澳洲、菲律賓等國，門市總數突破1400間。

為什麼是台灣？「沒有理由不進場」的背後

「台灣的咖啡市場規模比馬來西亞、印度甚至新加坡還要大，我們沒有理由不進場。」凱娜克執行長Edward Tirtanata在接受《遠見》專訪時直言，儘管台灣咖啡市場高度競爭，但5%的年複合增長率（CAGR）與台灣人對咖啡的高滲透率，因而決定將台灣作為延伸東亞的第一塊拼圖。

值得一提的是，凱娜克早期最廣為人知的策略是「開在星巴克旁邊」。Edward Tirtanata笑說：「2017年時我沒錢、沒人，既然星巴克已經做過市場調查，跟著他們準沒錯。」但如今，凱娜克在印尼的門市數已是星巴克的兩倍，「我們早已無法只靠跟隨。」現在的凱娜克擁有一套 GIS（地理資訊系統）與 AI 選址軟體，能精準分析人口密度與社會經濟數據。在台灣初期，凱娜克將結合本地知識，優先鎖定台北101等指標性高流量地點附近，輔以數據展店。

鎖定25~35歲年輕客，以80元客單價切入紅海

據了解，台灣凱娜克採取合資模式，由印尼總部持股兩成、台灣代理商持股八成。其市場定位鎖定25至35歲的年輕族群，以約80元的客單價，落在低於星巴克、CAFE!N，但略高於路易莎的區間，刻意避開了最底層的價格戰，更意圖承接追求品質、卻不願支付百元以上高價的「輕精品」咖啡客群。

全世界最難的市場：國際品牌的存亡挑戰

然而，台灣市場絕非可輕取之地。路易莎董事長黃明賢日前被問及瑞幸與凱娜克等國際品牌登台時便直言：「台灣是全世界最難的咖啡市場。」路易莎之所以能創下本土奇蹟，是因其在市場起飛時精準轉型為具備插座、座位的「餐飲空間」。業界普遍認為，若外來品牌僅是複製國外的成功模式（例如Grab & Go），且無法克服口味在地化，極難在成熟的台灣市場長期立足。

「飲料咖啡」戰術、甜度大減 50% 迎合台人

面對挑戰，凱娜克選擇以「差異化口味」切入。他們發現台灣咖啡市場中，「純咖啡」與「手搖飲」之間存在一片空白區，這正是凱娜克擅長的「調飲咖啡」。凱娜克企業財務暨發展副總Li Jun Xian指出，凱娜克招牌「棕櫚糖拿鐵」採用印尼獨有的棕櫚糖，帶來台灣市場少見的獨特香氣，且為迎合台灣人的口味，凱娜克將台灣產品的甜度相較印尼本土大幅調降了50%。同時，也增加強化茶飲與咖啡調和的品項，例如以茉莉綠茶、烏龍茶製成的「白茉輕雪拿鐵」、「胭脂春雪拿鐵」，試圖以「飲料咖啡」方式突圍。

凱娜克野心：3年開出300家店，爭市占第三

談及在台灣的短中長期目標，Edward Tirtanata 表示，短期目標是3至5年內在台開出300家門市，長期目標則是成為台灣市占率第三的咖啡品牌，僅次於星巴克與路易莎。凱娜克能否在台灣這片咖啡紅海中復刻印尼傳奇？這場南洋與本土品牌的「土洋」對決，才正要開始。

（本文出自2026.04.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）