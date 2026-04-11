全盈+PAY放大「點數價值」送出上億全家Fa點 全家消費點數翻倍

隨著消費者支付習慣與集點行為的高度數位化，台灣消費市場正式進入「全民集點時代」。未來流通研究所最新調查顯示，2024年台灣零售業點數經濟規模已達553億元，預計將於2028年攀升至770億元。在這一波點數經濟浪潮中，全盈+PAY憑藉零售、金融與電商三大混血基因優勢，將點數從單一通路的促銷贈品轉化為「支付生態圈資產」，2025年透過共享會員與點數經濟的生態整合策略，送出數億全家Fa點，提升並延展支付價值。

全盈+PAY強調今年也將持續拓展跨場景合作，12月31日前凡使用全盈+PAY於指定通路消費，消費1元贈1點全家Fa點，於全家通路消費，再享點數翻倍贈。

消費型態快速演進，點數機制不僅影響消費者的品牌選擇，更直接改變了整體的消費行為。根據東方線上今年發布的「點數行為」調查報告，高達93.2%的消費者擁有集點習慣，其中超過七成五的點數來源為消費回饋贈點。全盈+PAY總經理劉美玲認為，當前點數流通已經打破在單一通路使用的限制，全盈+PAY點數經營核心在於「價值最大化」，點數不再只是消費後的被動回饋，而是強化用戶黏著度、促進轉換、深耕整合場景與跨界結盟的重要戰略工具。

另外，集點消費者的點數使用率達97.7%，且多數應用於現金折抵、兌換商品。全盈+PAY觀察發現，用戶在多元場景使用全盈+PAY時，大多已養成「點數折抵」的直覺反應，形塑「邊付、邊抵、邊存」的循環支付模式，顯見用戶對於「即時有感回饋」與「彈性運用點數」的需求持續升高。

響應全民集點時代，4月1日-6月30日期間，全盈+PAY攜手百家通路，鎖定實體、線上與生活繳費三大場景，祭出上億全家Fa點，讓用戶更加靈活集點。凡於支援「TWQR」實體商家，使用全盈+PAY消費滿800元以上，即可獲得36,000全家Fa點。另外，透過全盈+PAY內建的「繳費功能」，繳納指定項目單筆金額滿600元以上，即贈18,000全家Fa點。於91APP合作品牌使用全盈+PAY指定方式單筆消費滿2,600元以上，贈48,000全家Fa點，精準鎖定電商高貢獻度客群。

點數發行起於零售，全盈+PAY表示成功將其推廣至金融支付生態圈。過去兩年多來，持續運用「消費贈點、點數翻倍」的策略，有效打開點數流通場景，加速布局跨界點數生態圈，未來期望透過更彈性的點數轉換機制、更多樣化的場景夥伴，讓點數成為推動電子支付市場正向成長的重要動能之一。