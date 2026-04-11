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影／統一企業慈善基金會 辦新住民親子母親節公益活動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
統一企業慈善基金會辦新住民親子母親節公益活動。記者周宗禎／攝影
統一企業慈善基金會辦新住民親子母親節公益活動。記者周宗禎／攝影

統一企業社會福利慈善事業基金會結合統一集團相關企業下午在南台科大舉辦「Love 媽咪 啾愛妳」母親節公益活動。此感恩活動，帶領新台灣之子，感謝新住民媽媽生活中無微不至地照顧。

活動邀請該會近兩年贊助的台南高雄地區家扶中心、偏鄉課輔班新住民家庭學童及母親約430人參加。希望媽媽們暫時放下繁忙工作，放鬆身心感受珍視與呵護，體驗專屬於自己的美好時光。

基金會表示，長期關懷偏鄉長輩和學童，贊助隔代教養、新住民、低收入戶等弱勢家庭，約佔總人數五成。新台灣之子在文化、語言、生活、學習都具挑戰性，更需要媽媽悉心扶持。

基金會母親節前結合集團統一企業、超商、證券，攜手南台科大、高雄市珕濟關懷協會、億進寢具、諾貝爾眼科、南台老闆娘協會、南科贊美酒店、阿贊生醫等七家共10個贊助團體，藉感恩活動感謝新住民媽媽。

整場活動規畫相關文化攤位、闖關遊戲及週邊親子體驗活動，讓媽媽們回味原國籍文化、美食、服飾，在歡樂中學習惜福、分享、滿足與感恩，並感受台灣社會處處充滿愛與關懷。

基金會總幹事凃忠正表示，該會秉持「取之於社會、用之於社會」理念與落實關懷弱勢族群公益政策，鼓勵同仁工作之餘投身社會服務，也請新住民家庭走到戶外，動動手、動動腳、動動腦，增添生活樂趣，藉此拋磚引玉，喚起大眾多關懷辛苦的媽媽與學童。

統一企業慈善基金會辦新住民親子母親節公益活動。記者周宗禎／攝影
統一企業慈善基金會辦新住民親子母親節公益活動。記者周宗禎／攝影

統一企業慈善基金會辦新住民親子母親節公益活動。記者周宗禎／攝影
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統一企業慈善基金會辦新住民親子母親節公益活動。記者周宗禎／攝影
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統一企業慈善基金會辦新住民親子母親節公益活動。記者周宗禎／攝影
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南台科大 高雄 台南 新住民

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