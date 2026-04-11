災害來先靠社區！北市高樓占全台31% 防災培訓上路

內政部11日在台北舉辦公寓大廈管理人員防災士培訓，鎖定高樓社區第一線人員強化應變能力。由於台北市高樓住宅密度全台最高，占全國8樓以上住宅比重達31%，內政部直言，一旦發生災害，社區管理人員能否即時反應，將直接影響整體防災成效，因此透過系統化訓練，補強基層防災能量，落實「全社會防衛韌性」政策。

內政部開設「115年度公寓大廈管理人員防災士培訓課程」，由政務次長董建宏出席說明政策方向。他指出，全台約有4萬4,324棟8樓以上住宅，其中台北市就有1萬3,697棟，顯示高樓型社區在都市中的比重極高，也讓第一線管理人員成為災害發生時的重要支撐力量。

課程為期兩天，內容涵蓋災害風險辨識、急救技能（包括CPR與AED操作）、社區避難與收容機制，以及居家防護觀念等，並透過情境模擬訓練，提升學員在突發狀況下的判斷與應變能力。內政部認為，若管理人員具備基本防災能力，災害發生初期即可協助住戶疏散、通報災情，有助降低傷害與混亂。

內政部也指出，面對極端氣候與複合型災害風險升高，政府已推動「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」，希望逐步建立全民參與的防災體系。未來將持續擴大培訓規模，讓社區具備初步自救與互助能力，使專業救災資源能集中在更關鍵的救援任務，整體提升社會防災韌性。