房市現轉機？3建商這原因「重壓台中」逾1630億突圍

受政策、美國關稅等影響，台中去年預售案買氣降8成，經歷寒冬，建商仍看好台中，逆勢加碼突圍。亞昕集團看好台中人口紅利，今年推案重壓台中，已準備好逾500億案量；豐邑集團宣告今年千億布局，鎖定台中七期核心；鉅虹回防北屯14期，將推130億案量。

亞昕集團昨晚在台中舉辦品牌日晚會，現場正式啟動「愛心認購計畫」，由亞昕集團董事長姚政岳發想的「六隻小豬」系列 IP，靈感源自於他為孩子朗讀的床邊故事，「六隻小豬」繪本義賣所得全數捐贈予消防單位，成功義賣7000套繪本，善款總額達350萬元，繪本義賣所得全數捐贈予消防單位，以實質行動致敬「救火英雄」。

姚正岳表示，亞昕集團看好台中為全台第二大城市、人口正成長的人口紅利，因此推案以台中為主力，除了14期外，還會推出水湳文商36新案，以及大里區大仁段新案。

豐邑集團總經理邱崇喆說明，今年豐邑鎖定台中七期核心，總銷合計逾千億元的兩大指標開發計畫，包括座落市政路、惠中路角地的首座指標案七期「豐邑塔」，樓高53層，B1至9樓將引進集團自營百貨「豐邑豐生活」，總銷550億元，以及攜手全球室內設計頂尖團隊CCD，在市政路與河南路口打造兩棟45層地標型住宅案。

鉅虹建設今年回防北屯區，將推出位於14期崇德六路新案，另與亞昕攜手開發的大連路案，共計2026年將推出130億元案量；鉅虹建設董事長劉品辰表示，預計房市今年下半年會好轉，整體市場將回歸行情，今年先回北屯區推案，但南台中也堅守。

豐邑集團總經理邱崇喆。記者趙容萱／攝影

亞昕集團總裁姚連地（右）、董事長姚正岳（左）拿著「六隻小豬」繪本、超萌公仔合影。記者趙容萱／攝影