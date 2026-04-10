聽新聞
0:00 / 0:00

漢神洲際購物廣場開幕 台中十四期進入「機能收割年」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中14期生活圈指標開發案一覽表。資料來源：市調、業者提供
台中14期生活圈指標開發案一覽表。資料來源：市調、業者提供

備受矚目的「漢神洲際購物廣場」10日正式開幕，為台中房市投下最強震撼彈。這座開發規模達6.6萬坪、集結超過500家品牌的旗艦商場，不僅補足北台中最高層級的商業機能，更象徵十四期生活圈正式告別「願景期」，全面進入「實質機能兌現期」。

在利多兌現的帶動下，作為核心板塊的「洲際段」憑藉地利優勢，成為市場最直接受惠的矚目焦點，更引發整個十四期與崇德商圈的強勁連鎖反應，吸引包括舜元、雙橡園、精銳、華固（2548）、惠宇、冠德（2520）、誠邑築等品牌建商爭相插旗搶進。

十四期佔地廣闊，在百貨商場與巨蛋建設的雙重加持，讓「洲際段」擁有無可取代的「定錨效應」。其中，被譽為北台中金牌大道的「洲際路綠園道」，東西向精準串連台中巨蛋與漢神洲際商場，自然成為自住客群高度關注的區域。

而舜元建設推出的指標案「舜元悟野」，最能呼應漢神商場所帶動的國際化生活質感，該案不僅是區段內唯一同時臨崇德十九路與洲際路綠園道的指標案，亦為洲際段首宗千坪基地的獨棟超高層住宅大樓，在景觀與開闊棟距上展現極大優勢。

「舜元悟野」在產品規畫上展現高度差異化，以「三球野奢宅」為核心定位，規劃超過350坪的室內外動能場域，並結合籃足球、羽球與室內高爾夫，成功鎖定追求運動社交的自住客群。目前該案實登均價約達每坪68萬元，成交總價落在2,700萬至3,800萬元間，已成為區域內最具代表性的作品。

除了「舜元悟野」在產品力上大放異彩，位於崇德十九路上的「遠雄丰尚」，則主打27坪兩房產品，搭配泳池酒店概念的規畫，吸引不少北部客群賞屋。而主打靜巷一街宅的「惠宇和慕」，持續以穩定的品牌口碑在區域內保持高度詢問。

三大指標案皆創下不俗成績，顯示出開發商及置產族對於「洲際段」機能兌現後的市場高度信心。

這股由洲際段引領的熱潮也全面輻射至整個十四期。觀察指標建案動態，位於仁平段的「雙橡園2925」預計於今年交屋，其標誌性的一日六餐與酒店式御邸服務，已在區域內建立極高口碑。

該品牌今年預計再推「雙橡園2658」，備受品牌粉絲關注；精銳建設於敦和段推出的新案，則與即將交屋的「THE精銳」相鄰，雙案疊加的品牌魅力，讓十四期的住宅質感持續攀升。

與十四期共榮的崇德大道，房市熱度同樣不遑多讓。誠邑築建設攜手荷蘭建築大師MVRDV推出的「嶼76 The Island」，以極具辨識度的國際建築美學吸引高資產族目光。

而冠德建設推出的「冠德崇德綻」則採先建後售模式，滿足追求即時進駐機能的換屋客群。兩大指標案皆有望挑戰區域房價新高，進一步為十四期生活圈挹注強勁的撐盤動能。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，商場開幕是區域價值的定錨點，代表房價已由早期的預期心理轉為實質支撐。隨著漢神洲際商場正式啟用，北台中的生活板塊已正式北移，具備獨特品牌實力與差異化規畫的建案，在目前的市場環境下，將展現更強的保值性與競爭力，區域整體的長期潛力備受期待。

備受矚目的「漢神洲際購物廣場」10日開幕，為台中房市投下最強震撼彈。記者宋健生/攝影
備受矚目的「漢神洲際購物廣場」10日開幕，為台中房市投下最強震撼彈。記者宋健生/攝影

開發商 台中巨蛋 台中

延伸閱讀

漢神洲際購物廣場開幕 預估未來可帶動逾500億元經濟動能

知名圓可頌專賣店「獻烘焙」 快閃漢神洲際購物廣場

台中漢神洲際開幕怎麼去？開車族、大眾運輸接駁車交通攻略一次看

島語、LOPIA進駐！漢神洲際購物廣場十大人氣品牌揭曉 必逛、必吃清單一次看

相關新聞

漢神洲際購物廣場開幕 台中十四期進入「機能收割年」

備受矚目的「漢神洲際購物廣場」10日正式開幕，為台中房市投下最強震撼彈。這座開發規模達6.6萬坪、集結超過500家品牌的旗艦商場，不僅補足北台中最高層級的商業機能，更象徵十四期生活圈正式告別「願景期」，全面進入「實質機能兌現期」。

獨／法律戰提前開打 中工公司派刪除12位提名候選人 寶佳祭兩招回擊

在寶佳集團將委託書徵求名單今日下午送抵中工之後，中工今（10）日晚間發出聲明，宣布把寶佳集團所提12位董事候選人全數刪除。對此，寶佳有備而來，接近寶佳的人士指出，寶佳已在4月8日向商業法院提請「定暫時狀態處份」，對此，商業法院將在下周一開庭審查，不排除審查結果周二就會出爐，倘若商業法院否決中工的作法，那麼，接下來中工將會接到來自台北地方法院的強制執行通知，要求中工恢復寶佳所提的12名董事候選人選舉資格。

12席董事候選人全被剔除 寶佳陣營：中工董事會黑手遮天

針對中工（2515）10日認定寶佳陣營「超額提名」違法，12席董事候選人全數剔除一事。寶佳陣營隨後反擊聲明，直指中工涉犯證交法「特別背信罪」。

中工認定寶佳陣營「超額提名」違法 12席董事候選人全數剔除

中工（2515）10日發布聲明，針對115年股東常會董事及獨立董事候選人審查事宜，將依《企業併購法》及《公司法》，認定寶佳陣營的佳峻投資、華建公司及堡新投資兩組提名名單共12席，涉及「違法超額提名」，決議不予列入候選名單。

原物料飆漲 家電5月恐漲3至5% 廖全平：電器展為抗漲最後防線

中東地緣政治風險及美伊戰爭導致國際原物料價格走揚，家電市場漲價壓力已達臨界點。中華民國電器公會理事長廖全平10日於「2026台北電器空調影音3C大展」指出，近期石油、塑膠及金屬原物料飆漲兩至三成，加上運費與包材成本墊高，預期家電產品5、6月間將調漲3%至5%。

3月車市營收平平 進口車衰退逾三成

3月整體車市雖受到美國進口車關稅變動及中東戰事等外在因素干擾，車廠營收表現平平，中華車（2204）與和泰車（2207）3月營收較去年小幅成長，裕隆（2201）與三陽（2206）小幅衰退，以進口車為主的汎德永業（2247）3月營收則較去年同期衰退三成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。