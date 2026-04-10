漢神洲際購物廣場開幕 台中十四期進入「機能收割年」

備受矚目的「漢神洲際購物廣場」10日正式開幕，為台中房市投下最強震撼彈。這座開發規模達6.6萬坪、集結超過500家品牌的旗艦商場，不僅補足北台中最高層級的商業機能，更象徵十四期生活圈正式告別「願景期」，全面進入「實質機能兌現期」。

在利多兌現的帶動下，作為核心板塊的「洲際段」憑藉地利優勢，成為市場最直接受惠的矚目焦點，更引發整個十四期與崇德商圈的強勁連鎖反應，吸引包括舜元、雙橡園、精銳、華固（2548）、惠宇、冠德（2520）、誠邑築等品牌建商爭相插旗搶進。

十四期佔地廣闊，在百貨商場與巨蛋建設的雙重加持，讓「洲際段」擁有無可取代的「定錨效應」。其中，被譽為北台中金牌大道的「洲際路綠園道」，東西向精準串連台中巨蛋與漢神洲際商場，自然成為自住客群高度關注的區域。

而舜元建設推出的指標案「舜元悟野」，最能呼應漢神商場所帶動的國際化生活質感，該案不僅是區段內唯一同時臨崇德十九路與洲際路綠園道的指標案，亦為洲際段首宗千坪基地的獨棟超高層住宅大樓，在景觀與開闊棟距上展現極大優勢。

「舜元悟野」在產品規畫上展現高度差異化，以「三球野奢宅」為核心定位，規劃超過350坪的室內外動能場域，並結合籃足球、羽球與室內高爾夫，成功鎖定追求運動社交的自住客群。目前該案實登均價約達每坪68萬元，成交總價落在2,700萬至3,800萬元間，已成為區域內最具代表性的作品。

除了「舜元悟野」在產品力上大放異彩，位於崇德十九路上的「遠雄丰尚」，則主打27坪兩房產品，搭配泳池酒店概念的規畫，吸引不少北部客群賞屋。而主打靜巷一街宅的「惠宇和慕」，持續以穩定的品牌口碑在區域內保持高度詢問。

三大指標案皆創下不俗成績，顯示出開發商及置產族對於「洲際段」機能兌現後的市場高度信心。

這股由洲際段引領的熱潮也全面輻射至整個十四期。觀察指標建案動態，位於仁平段的「雙橡園2925」預計於今年交屋，其標誌性的一日六餐與酒店式御邸服務，已在區域內建立極高口碑。

該品牌今年預計再推「雙橡園2658」，備受品牌粉絲關注；精銳建設於敦和段推出的新案，則與即將交屋的「THE精銳」相鄰，雙案疊加的品牌魅力，讓十四期的住宅質感持續攀升。

與十四期共榮的崇德大道，房市熱度同樣不遑多讓。誠邑築建設攜手荷蘭建築大師MVRDV推出的「嶼76 The Island」，以極具辨識度的國際建築美學吸引高資產族目光。

而冠德建設推出的「冠德崇德綻」則採先建後售模式，滿足追求即時進駐機能的換屋客群。兩大指標案皆有望挑戰區域房價新高，進一步為十四期生活圈挹注強勁的撐盤動能。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，商場開幕是區域價值的定錨點，代表房價已由早期的預期心理轉為實質支撐。隨著漢神洲際商場正式啟用，北台中的生活板塊已正式北移，具備獨特品牌實力與差異化規畫的建案，在目前的市場環境下，將展現更強的保值性與競爭力，區域整體的長期潛力備受期待。