企業生日快樂／長榮航航網布局綿密 營運前景樂觀

長榮航（2618）擴大全球布局，2026年元月歐洲米蘭增班，6月26日起將開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，坐穩北美及歐洲線一哥寶座，加上原有的亞洲航點綿密布局，總經理孫嘉明展望2026年，樂觀看待長榮航空營收、獲利繼續向前衝。

就近期表現來看，法人也看好，元月上旬為歐美長線的傳統旺季，受惠於歐美耶誕假期收假，以及美國消費性電子展（CES 2026）參展旅客帶動需求，歐美長程航線票價及載客率仍維持高檔，加上農曆年假期及228連假推動下，可望推升長榮航空第1季營收挑戰新高。

他表示，2026年航空客運市場來看，航空客運市場受惠國人出國旅遊持續發威，客運平均票價差異不大，機票價格下降空間有限，高艙等需求持續增加，推升長榮航空客運收入。

長榮航空長期深耕北美市場，去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司，今年再度拓展版圖，開闢直飛美國首府華盛頓航線，精準切入全美政治核心與企業高度聚集的經濟樞紐，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡，並可強化北美航網的完整性與競爭優勢，也能為旅客提供更彈性、高效率且舒適的飛行選擇。

華盛頓航線開航後，預計每周將飛航四班，進一步完善美東航網布局，未來北美直飛航點將達十個航點，北美航班朝著每周百班挺進。

機隊調整方面，今年機隊維持80架客機跟九架貨機。80架客機會略為調整，新年度迎接兩架新的787-9三艙新機加入，今年會有一架777、一架330-300退出機隊，總架數維持80架客機加九架貨機。

孫嘉明指出，根據機隊規模增加航線布局，歐洲線會把原來的航線加密、機隊規模放大，米蘭航點元月16日起已增班為每天一班。目前正在評估考量開闢新航線，北歐是國人蠻喜歡去的地點，芬蘭的赫爾辛基在評估中，至於亞洲部分，則是評估開航印度。

他表示，當前AI需求熱絡，相關運量貢獻營收已經占長榮航貨運營收比重五成，2026年航空貨運持續看好。

他表示，先前美國對等關稅及小額包裹取消優惠，使得電商貨量下降，但這些因素已經陸續消化，今年元月中旬起看得出航空貨運緩步增溫，包括AI伺服器、半導體產品、網購電商及生鮮食材出貨穩定，AI需求持續暢旺，航空貨運會價量齊揚，包機需求強勁，貨運有望「全年無淡季」。