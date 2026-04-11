企業生日快樂／長榮航飛安成就獲肯定

長榮航空（2618）走過經營權之爭，保持以專業經理人經營風格，一路走來，經營團隊持續強化競爭力，買新機、推新營運模式，投入成本不手軟，營運成績不斷締新猷，以及包括國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com及SKYTRAX等組織在多項評比上給予肯定；更持續推動航空貨運的數位轉型及永續認證。

長榮航空總經理孫嘉明看好，隨旅客出國頻次增加與票價提升，「新機」是航空業下一輪競爭勝出的重要關鍵，長榮航空目前機隊共計89架，包括80架客機及九架貨機，為維持市場競爭力兼顧機隊汰舊換新，預計2027年至2033年將再引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機，目前787機隊已達22架，預計在2033年前將達34架規模。

孫嘉明指出，創辦人張榮發成立長榮航空時就多次表達，「飛航安全」是永不妥協的核心價值，今年1月AirlineRatings.com公布最新評比結果，長榮航空獲得第八名肯定，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，肯定長榮航空維護飛航安全的努力，也是對員工長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。

在服務方面，有「航空界奧斯卡」之稱的知名航空服務調查機構SKYTRAX 2025年最新報告中，長榮航空連續十年榮獲SKYTRAX五星級航空公司，囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍及其他項目等共11個獎項，長榮航空持續「每一次航程做到最好」的理念，為所有旅客帶來安全舒適與創新愉悅的飛行體驗。

長榮航空也持續推進貨運數位轉型，領先國籍航空，率先於今年1月成為國際航空運輸協會（IATA）Digitalization Leadership Charter「數位領導章程」成員；與國際貨運物流業者立盟全球供應鏈公司攜手合作，完成電子主提單和分提單的IATA ONE Record精準格式即時線上資料交換，共同創新與優化運輸服務流程，以落實數位轉型。

此外，長榮航空在永續經營的道路上再創里程碑，去年10月獲得國際航空運輸協會（IATA）「永續採購」（Sustainable Procurement- SP）認證，是全球唯二、亞洲第一家獲得認證的航空公司。透過標準化的責任採購流程，把永續理念全面融入採購流程與管理架構，與價值鏈夥伴攜手打造更具前瞻性與韌性的永續供應鏈。