企業生日快樂／長榮航 創新升級飛行體驗

長榮集團創辦人暨總裁張榮發在建立海運業務後，起心動念想要開設世界一流的航空公司，為提升台灣的航空事業盡心力，將長榮集團的事業從海運延伸到航空，從台灣出發邁向全世界。

1988年長榮海運成立20周年慶祝活動中，張榮發正式宣布將申請籌設國際航空公司。隔年的1989年4月7日，長榮航空（2618）正式成立，37年來翱翔天際不斷超越升級，以「安全、服務、永續」為核心經營理念前進，寫下許多航空史新頁。

挺過逆境 展現經營韌性

航空事業與全球環境變化息息相關，2020年新冠疫情爆發，全球航空業遭遇前所未有的衝擊，長榮航當年營收一度下滑至約890億元，年減51%；淨損32.77億元，更吞下每股淨損0.69元，為2010年以來最低表現。

當時客運需求急凍，公司堅持航空業務的創新，打造類出國旅行維持客群、強化防疫措施，同時將營運重心轉向貨運，以既有的客機機腹空間，改裝客艙以「客艙載貨」最大化每一趟飛行的載貨量穩住現金流。貨運收入占比在疫情期間顯著攀升，成為支撐營運的重要支柱，重新定位貨運在整體營運中的戰略地位。

撐過疫情風暴後，營運持續傳捷報，2024年全年營收、獲利及年終獎金刷新歷史紀錄，2025年每股純益4.84元，創史上次高紀錄，2026年也挑戰營收歷史新高目標。

長榮航空重視飛航安全管理，不斷提升服務品質，提供兼具創新與舒適性的飛行體驗。2026年元月國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空連續多年榮獲全球十大最安全航空公司的殊榮，成為台灣唯一躋身前十大的航空公司，在全世界飛出一片天。

截至2025年底，公司機隊規模已達89架，飛航全球客貨運65航點，每周逾630航班，為台灣飛航歐美航點及航班最密集的航空公司；身為星空聯盟成員，透過聯盟網絡可連結全球190個國家、超過1,150個航點，每日提供超過17,500個班次，綿密航網布局，提供旅客便利服務。

產業環境快速變遷，長榮航空在專業經理人團隊帶領下，展現高度經營韌性與應變能力，不僅在疫情期間成功走出低谷，累積能量在近年轉換為營運成長動能，屢獲國際獎項肯定，持續朝向值得信賴且具長期競爭力的航空公司目標邁進。

發展航太 精進管理維修

法人分析，長榮航空近十年再度脫胎換骨，體現在營收規模與獲利回升，更從「單一客運導向、高度循環依賴」，轉向「客貨並進、結構具韌性」的營運模式，在高度波動的航空產業中，展現成熟型航空公司所需的穩定性與抗風險能力。

秉持長榮集團創辦人暨總裁張榮發「飛機要自己維修才安心」的初衷，長榮集團設有專責維修公司長榮航太，「飛安至上」是長榮航空的核心價值，更深植於組織文化與日常營運之中。每年持續精進飛安管理制度與航機維修流程，並透過嚴謹的人員訓練與作業改善，朝「零失事」的最高安全目標邁進。

十年來，長榮航太的維修技術深獲國際航空客戶的肯定，更在2023年掛牌上市，躋身全球前十大飛機維修公司，客戶涵蓋飛機製造商波音及引擎製造商奇異（GE），並打入空巴產業鏈，成為一級機體組件供應商，展現在全球航空維修產業中的專業實力。

機上餐飲方面，長榮航空攜手知名餐廳與國際級主廚，精心設計融合中西風味的多樣化料理，滿足不同旅客的味蕾；在機上服務用品上，自2016年起陸續與知名設計師吳季剛及法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，推出兼具實用性與美學風格的過夜包、睡衣與拖鞋組，為旅客帶來嶄新且具記憶點的飛行體驗。

作為全球首家推出豪華經濟艙的航空公司，長榮航空在2025年以「旅客舒適感」為核心，重新定位豪華經濟艙規格，推出第四代豪經艙，升級為接近商務艙的體驗水準，推出後獲得2025年TheDesignAir Awards「最佳全新豪華經濟艙」獎項，展現在客艙設計與服務創新上的領先地位。

長榮航空積極回應國際社會對淨零碳排的期待，持續推動低碳飛航行動。2023年起，於特定航班使用永續航空燃油（SAF），2025年擴大至全球主要場站常態使用，為航空業低碳轉型奠定重要基礎。

長榮航空亦為亞洲首間引進仿生薄膜AeroSHARK技術的航空公司，應用於貨機機身外層以減低氣流阻力，提升燃油效率並減少碳排放。