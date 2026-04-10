亞昕品牌日溫馨引爆！「六隻小豬」築夢先鋒超萌登場

國內建築業領導品牌之一的亞昕集團（5213），於10日盛大舉辦品牌日活動，現場賓客雲集、熱鬧非凡，展現集團強勁的品牌號召力。品牌日活動最受矚目的焦點，莫過於由亞昕集團董事長姚政岳親自發想的《六隻小豬》系列IP。

姚政岳感性分享，這份靈感源自於他為孩子朗讀的床邊故事。這六隻性格鮮明的小豬—小昕昕、小樂樂、小聰明、小美美、小花花、小蘋果，分別象徵亞昕的核心價值：「日系精工、活力社區、智慧居家、建築美學、綠色創意、細心守護」。

透過與「小青蛙劇團」的跨界合作，亞昕將這份私人的感動轉化為大眾視野，讓建築不再只是冰冷的鋼筋水泥，而是承載著溫度的生命故事。

品牌日晚會現場也啟動「愛心認購計畫」，將繪本義賣所得全數捐贈予消防單位，以實質行動致敬守護家園的「救火英雄」，將ESG中的社會責任轉化為最溫暖的守護力量。

晚會獲得各界賢達熱烈響應，成功義賣7,000套繪本，善款總額高達350萬元。亞昕集團透過這份具體的貢獻，深刻實踐「最好的建築，是能守護家人的那一個」的核心品牌精神。

深耕建築業逾33載的亞昕集團，持續展現強勁的營運動能，2025年營收創下歷史新高，未來預計每年完工量將穩定維持在150億元以上，在台將持續推案突破1,800億大關，更在品牌活動日中揭示了品牌IP化與國際化的宏大版圖。

為感謝一路支持的貴賓與粉絲，亞昕於品牌日祭出重磅抽獎活動。即日起至5月10日於【亞昕集團台中say yes】的FB粉絲頁與IG，參加線上貼文按讚活動分享，即有機會獲得「馬來西亞雙人夢幻之旅」，包含雙人來回機票及馬六甲亞昕鉑昕國際酒店五天四夜住宿券，抽獎結果將於5月11日於粉絲頁公布。

此外，亞昕集團寵粉活動即日起至5月8日，針對已經購買台中個案的客戶，推出「昕動回饋・好禮相隨」專屬禮遇，將抽出漢神百貨禮券8,000元×20位，以及1萬元×5位，共25位的幸運兒。

而目前台中已交屋的「亞昕一緒」、「亞昕一沐」以及「亞昕一緻」等三個社區，將各抽出一組(兩位)馬來西亞雙人來回機票＋馬六甲亞昕鉑昕國際酒店五天四夜住宿券，將於5月9日在「亞昕嶼森接待會館」正式抽獎，以實質行動寵愛住戶。

從溫馨的《六隻小豬》繪本義賣，到跨海插旗馬六甲的「鉑昕酒店」，亞昕集團正以「守護者」與「開拓者」的雙重姿態，重新定義建築業的永續價值。

除了公益義賣，亞昕在環境永續領域同樣深耕已久。集團已連續15年認養林口扶輪公園，累計投入龐大資源維護城市綠肺；在建築設計方面，更全面推廣宜居陽台與雨水回收系統，落實「綠色開發商」承諾，這份對土地的敬畏，讓亞昕獲得學界高度肯定。

姚政岳於現場宣布，亞昕將與國立中興大學展開深度產學合作，計劃於2027年代表台灣企業前進APEC(亞太經濟合作會議)參與企業ESG競賽，將台灣的永續建築實力推向國際舞台。

在海外布局方面，亞昕精準鎖定被譽為「全球富豪度假勝地」的馬來西亞馬六甲，打造旗艦級地標項目「鉑昕酒店」。馬六甲不僅擁有深厚的文化底蘊，更是國際高資產族群青睞的避暑與休閒天堂。

亞昕選址於此，正是看中其海景第一排的稀缺地段，並成功整合「旅宿×長住×資產管理」的三軌收益架構，為全球投資者提供穩健的資產配置選擇。

姚連地強調，亞昕是以「台灣精工代表隊」的姿態走向國際，將深耕台灣33年的日系職人精神原封不動地帶往海外。憑藉台灣品牌特有的誠信與高品質實力，亞昕不僅終結了過去海外置產常見的爛尾疑慮，更在國際舞台上樹立了「台灣建築、世界品質」的新標竿，成功定義國際開發商的全新高度。

「亞昕蓋房子，放心一輩子」姚連地說，今日品牌日的圓滿成功，標誌著亞昕邁向「品牌IP化、經營永續化、布局國際化」的新里程。在追求業績成長的同時，亞昕更始終不忘回饋社會的初心。

亞昕集團土地顧問張維珍(右)於品牌日正式發表「亞昕寵粉」系列活動。記者宋健生/攝影

亞昕集團總裁姚連地(右)、董事長姚政岳(左)與繪本中的三隻小豬公仔、大野狼一同亮相。記者宋健生/攝影