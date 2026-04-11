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中工經營權之爭 戰火再起

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中工（2515）爭奪經營權戰火延燒到董事提名權。中工昨（10）日發布聲明，將依《企業併購法》及《公司法》，認定寶佳陣營的佳峻投資、華建公司及堡新投資兩組提名名單共12席，涉及「違法超額提名」，決議不予列入候選名單。

大華建設、堡新投資及佳峻投資等中工股東回應，已分別合法提出兩組董事候選人名單，面對中工對於董事名單提名進行阻擋，已經早有準備，同步向商業法院聲請「定暫時狀態假處分」，中工必須依法將寶佳集團為首的市場派提名候選人列入，商業法院已受理在案，更速定於4月13日上午開庭。

中工表示，佳峻投資、華建及堡新投資等股東，因屬「共同取得人」，依法應視為同一持股主體，其董事提名權不得超過應選名額。然而相關股東分別提出兩組候選人名單，合計達12人，已遠超本次應選七席（含董事及獨董），違反《公司法》規定，因此董事會依法不予列入。

中工強調，此一決議已參考兩家外部法律事務所意見，認為該等提名方式恐構成濫用提名權，若放任參與選舉，未來恐引發選舉無效或決議撤銷等法律風險。

大華建設、堡新投資及佳峻投資表示，根據《公司法》第192條之1規定，為防止董事會濫用權限，董事會對候選人名單僅具「形式認定」權限，不得設置額外篩選標準，呼籲主管機關調查，此案攸關公司治理與資本市場秩序，若放任類似情形發生，恐影響投資人信心。

中工 華建 公司法

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