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雄獅：旅遊訂單看到年底 日韓紐澳最熱賣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
雄獅董事長王文傑。聯合報系資料照
雄獅董事長王文傑。聯合報系資料照

受機票與住宿成本上揚影響，旅遊產品價格持續面臨調漲壓力。雄獅（2731）總經理賴一青表示，今年3月銷售搶票商機加持年銷售增加15%，第1季以日韓、紐澳表現最為亮眼，訂單年增近三成，美加線則成為黑馬，年增達四成。目前10月以前團體旅遊多已完成收訂，市場需求依舊強勁。

賴一青指出，在通膨壓力下，旅遊需求並未明顯降溫。去年國人出國人次達1,900萬，顯示旅遊已逐漸轉為民生剛性需求。今年團體旅遊人數已年增約兩成，即使旅費上升，消費動能仍具韌性。

不過，地緣政治與戰爭風險帶來結構性影響，亞非市場出現「轉單效應」，旅客轉向相對穩定的日韓與紐澳等地區，但整體需求規模並未縮減。

在成本面方面，燃油價格上升已逐步反映至團費。短程行程漲幅目前控制在新台幣2,000元以內，長程約增加4,000元。儘管市場預期第二波燃油調整幅度較小，但仍可能推升寒暑假旺季價格。

另一方面，需求結構亦持續轉變。企業包團與小型精緻團需求快速成長，企業團去年已成長15%、占營收約20%，今年預估將再成長至20%。此外，日圓維持低檔，持續推升日本旅遊熱度，雄獅4月日本團已突破千團，在連假帶動下營收持續擴大。

賴一青進一步指出，未來旅遊市場將呈現「兩極化」發展：一端為以日韓為主的高頻、短天數行程；另一端則為7至11天以上、強調深度體驗的長天數旅遊。同時，運動觀賽與體驗型旅遊快速崛起，顯示消費者需求正由傳統觀光轉向主題化與自我實現。

展望2026年，雄獅將以「AI賦能、精準分眾、服務擴圈、全球佈局」為四大成長主軸，透過多元產品與彈性供應鏈，分散區域風險並強化整體營運韌性。

雄獅 出國

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