獨／法律戰提前開打 中工公司派刪除12位提名候選人 寶佳祭兩招回擊

在寶佳集團將委託書徵求名單今日下午送抵中工之後，中工今（10）日晚間發出聲明，宣布把寶佳集團所提12位董事候選人全數刪除。對此，寶佳有備而來，接近寶佳的人士指出，寶佳已在4月8日向商業法院提請「定暫時狀態處份」，對此，商業法院將在下周一開庭審查，不排除審查結果周二就會出爐，倘若商業法院否決中工的作法，那麼，接下來中工將會接到來自台北地方法院的強制執行通知，要求中工恢復寶佳所提的12名董事候選人選舉資格。

原本市場認為，中工公司派與寶佳之間的法律攻防戰，會等到委託書徵求戰開打之後，或是股東會改選當天才上演，卻未料到中工今日提前下重手，竟把寶佳所提12席候選人全數刪除，引發市場嘩然，因為全數刪除之後，只剩中工公司派的提名人選可應選，等於全部「保送當選」。

對於中工此舉，寶佳律師團也有備而來。據悉，寶佳早在兩周前就聽到風聲，中工要把寶佳所提的12席候選人全部刪除，因此，寶佳已趕在中工出手之前，提前在4月8日就向台北商業法院提出「定暫時狀態處份」申請，商業法院將在下周一開庭。

接近寶佳的人士指出，中工聲稱依照企業併購法及公司法來否決寶佳三位股東提名的12位候選人，完全曲解法律規定。

相關人士直接引用中工聲明指出，連中工自己都承認「股份的共同取得人該被整體視為『同一持股主體』（亦即如同單一的1%股東）」，而寶佳的提名方式，除了一位直接持股1%以上的股東提名7位候選人，另外兩位股東則是雙方相加持股超過1%提名7位候選人，而後面這兩位股東合計持股超過1%以上，一起提名7位候選人，依照中工的說法，等於是「同一持股主體」，為何結果卻是12位候選人的資格全數被否決？

相關人士也指出，持股1%以上的股東就有董事提名權，而提名人數以總應選人數為限，所以，寶佳以持股1%以上的股東提名7人、另外兩位合計持股超過1%的股東也提名7人的作法，完全符合公司法和企併法的規定。

下周一商業法庭開庭，據寶佳後續的沙盤推演，在判決結果出爐之後，寶佳也將向台北地方法院申請強制執行，由台北地方法院發出強制執行命令給中工，屆時就會把商業法院的裁定主文發函中工，要求中工落實商業法院要求，亦即把被中工公司派刪除寶佳集團提名的名單重新恢復列入候選人名單。