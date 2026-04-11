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全聯董事長林敏雄對外喊話 不會輕易漲價

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

全聯董事長林敏雄昨（10）日表示，今年整體景氣仍偏正向看待，「台灣其實還不錯，股市就是經濟的櫥窗」，從資本市場表現來看，內需動能仍具支撐力。

面對國際情勢與成本變動，林敏雄指出，中東戰事對台灣影響有限，後續重建反而可能帶來商機；對於營建業來說，目前相關建材已有提前備料，供應無虞。至於市場關注的物價與包材成本，他表示，目前賣場端尚未出現明顯調漲壓力，主要因與供應商建立長期合作關係，「不到不得不調整，全聯不會輕易漲價」，並盡量站在最後調整價格的位置。

林敏雄認為，中東地區的衝突對台灣影響相對有限，短期主要影響在於運輸與物流環節；至於成本面壓力，目前確實可能反映在運輸與部分原物料價格上，但全聯與供應商長期合作關係穩定，跟廠商配合都很好，整體仍在可控範圍內。不希望市場因為成本議題過度渲染，進而引發消費端恐慌或不必要的囤貨行為。

不過，他也坦言，若油價、物價同步大幅波動，仍將對整體消費環境帶來壓力，「油價一動，物價就會跟著動」，若全面上漲，對民生消費勢必形成影響，但全聯會盡量保持物價不動。整體而言，林敏雄對今年景氣維持審慎樂觀看法，認為在內需支撐與企業調整能力下，市場仍可望穩健發展。

此外，林敏雄也強調，全聯身為台灣最大超市通路，肩負支持本土農業的責任。「農民有事，就是全聯的事」。

中東戰事 中東 林敏雄

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