全聯進擊 年營收衝2,300億 主打餐食化、量販整合、深化 OMO

全聯整合超市與量販優勢，今年以「餐食化」、「量販整合」、「深化OMO」三路進擊，全聯董事長林敏雄昨（10）日表示，今年整體業績拚2,300億元，目標總數達1,280店。

營運方面，林敏雄指出，全聯長年維持穩定成長，2025年營收已突破2,200億元，強調「道德、誠信」作為決策核心，道德和誠信是全聯的基石；未來透過超市與量販通路優勢互補，結合全支付、小時達與電商服務，打造全方位生態圈。

林敏雄表示，過去一年，外界對全聯有許多關注與網路評論，「網路把我們鞭策一番，我們會虛心檢討、持續精進，有做不好的，一定會改進。」他表示，消費者就是全聯最重要的客戶，「客戶有意見，我們一定虛心接受」，會一步一腳印把每件事情做好。

面對零售市場快速變化，通路競爭已不再侷限於單一業態，而是轉向整體生態系的整合能力。全聯表示，未來競爭的關鍵，並非僅止於門市數量或價格優勢，而是如何透過線上與線下整合，提供更貼近消費者日常生活的完整服務。

在電商與即時配送方面，林敏雄認為，全聯具備生鮮差異化優勢，並透過全台超過千家門市據點支撐，平均30分鐘就可以送到，他透露，今年相關業務規模可望達百億元，顯示電商與小時達服務已逐步放量。

針對是否會對塑膠製品祭出限購令，林敏雄表示，目前上游廠商仍握有一定庫存，「現在就漲價沒有道理」，但也坦言能撐多久仍難預料；一旦庫存逐步消化完畢，價格仍可能面臨上調壓力。

至於投資布局，全聯投入約40億元導入電子標籤系統，投入金額是全聯資本額的1.3倍，目標節省門市人力工時，並強化庫存管理，預計11月底會導入全台300店，後年上半年全數完成。

在商品策略上，全聯持續強化「餐食化」與「即食便利」布局。2025年熱便當銷量突破1,200萬個，販售門市達747家，2026 年預計擴展至850家。同時，熟食熱櫃與即食商品持續增加品項，涵蓋不同時段的用餐需求，逐步轉型為日常飲食解決據點，提升來客頻率與消費黏著度。

在量販經營上，「大全聯」持續導入體驗與服務元素，打造多元化購物空間。門市設有「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」與「我的烘焙坊」五大專區，同時透過親子活動、主題展演與互動體驗，提升顧客停留時間與參與感，讓量販場域從單純購物空間，轉型為結合娛樂、社交與生活的複合式場域。