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12席董事候選人全被剔除 寶佳陣營：中工董事會黑手遮天

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
寶佳機構副董事長林家宏。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
寶佳機構副董事長林家宏。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

針對中工（2515）10日認定寶佳陣營「超額提名」違法，12席董事候選人全數剔除一事。寶佳陣營隨後反擊聲明，直指中工涉犯證交法「特別背信罪」。

寶佳陣營聲明如下：

中工股東「大華建設、堡新投資」以及「佳峻投資」已分別合法提出兩組董事候選人名單，然而，甫經法院認定沈慶京濫用中工資金行賄，今日為繼續霸占中工經營權，竟又再度將中工董事會淪為其禁臠，違法決議剔除股東提名的董事（含獨立董事）候選人。回顧中工日前才大言不慚宣稱將「公平、公正、公開」辦理股東會，今日背信濫權惡行無疑自打嘴巴，諷刺至極。

面對劣跡斑斑的資本市場惡勢力，提名股東早有所準備，已向商業法院聲請「定暫時狀態假處分」，命中工必須依法將我方提名之候選人列入名單。商業法院不僅已受理在案，更速定於4月13日上午10時開庭，足見本件確有迅速匡正資本市場秩序、捍衛股東合法提名權益之必要，絕不容許中工此等破壞公司治理的惡劣行徑繼續存在，否則全台公司經營階層皆起而效尤，我國公司法制與投資人權益恐遭破壞殆盡。

為防止董事會濫用權限，公司法第192條之1明文規定，董事會對候選人名單僅具「形式認定」權限，不得設置額外篩選標準。中工董事會竟罔顧法令與自身職責，甘作違法的橡皮圖章，作出違法決議剔除股東提名之候選人。此舉已使中工115年股東常會召集程序產生重大違法瑕疵，勢造成中工鉅額損害。

任何護航違法決議、投下反對票或消極棄權的董事與獨立董事，皆已涉犯證券交易法之特別背信罪，對於此等嚴重侵害公司與股東利益的行為，資本市場絕對「零容忍」。股東已依法向檢調提出刑事告訴，讓違法背信的中工董事會成員付出應有的法律代價，絕不寬貸！請主管機關依法即時監理處分，嚴懲不法。

健全的資本市場是國家經濟與國際聲譽的基石。回顧中石化、大同等公司派爭議，為霸占經營權無所不用其極，不僅妨礙股東入場，更曾違法刪除表決權，種種劣跡曾嚴重拖累台灣的國際公司治理排名。今日中工違法剔除股東提名的董事（含獨立董事）候選人名單，無疑再創戕害我國資本市場秩序的惡例，更可以預見，後續的股東會上，中工必將復刻奧步，以各種違法手段阻撓股東進場行使表決權。

資本市場法制不容不肖份子破壞，請金管會、證期局、證交所、集保中心、投保中心、經濟部及商發署等主管機關，立即依法採取最嚴正之監理手段與裁處，即時矯治中工違法剔除股東提名之行為，並預先防堵遏止後續可能搬出的違法手段，還給全體中工股東一個乾淨、公平的股東會。

公司法 證交所 沈慶京 中工

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