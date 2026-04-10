總管家力挺企業女子壘球聯賽 看見「不被看見的努力」

「2026年企業女子壘球聯賽(TPWSL)」正式啟動，全新賽季邁入第11年，象徵跨越10年里程碑的重要時刻。今年聯賽以年度口號「Gold for One一心求勝」揭開序幕，不僅代表對唯一總冠軍的渴望，也凝聚所有球員、教練與球迷的共同信念。

總管家屋管作為長期關注基層努力與價值的品牌，今年選擇以實際行動力挺聯賽，站在選手背後，贊助「台中總管家石虎女壘隊」為這群長期被忽略卻始終堅持的力量發聲。

總管家屋管董事長張玉玲表示，在日常的服務中，每天面對上千名租客與屋主，深知許多關鍵性的工作往往不被外界看見，但正是這些細節，支撐起整體運作的穩定與品質。「就像企業女子壘球聯賽的選手，她們的努力不該只是背景，而應該被真正看見與肯定。」

不同於多數品牌著重於高曝光賽事，總管家屋管選擇投入女子壘球聯賽，看重的是運動背後所代表的精神價值。

女子壘球並非主流運動，缺乏鎂光燈與資源加持，但也因此，每一位站上球場的選手，都是以最純粹的熱情與毅力，持續投入長時間訓練與自我挑戰。這樣的精神，與總管家在服務現場中長期累積的專業與責任，如出一轍。

張玉玲指出，一座城市的穩定運轉，來自於無數默默付出的人。從深夜處理突發狀況的服務人員，到日復一日維護居住品質的管理者，這些角色與球場上的選手一樣，都是讓生活持續前進的重要力量。「我們希望透過支持企業女子壘球聯賽，讓更多人看見這種不被放棄的人生。」

隨著2026年賽季即將展開，聯賽也正式宣告新一季戰火點燃。除了揭示「Gold for One 一心求勝」的核心精神，現場也將釋出神祕驚喜內容，邀請球迷一同參與盛會。

張玉玲強調，此次參與不只是贊助，而是一種價值選擇，支持努力的人、支持長期投入的精神，以及支持那些尚未被世界看見的光。「真正讓世界變得更好的，從來不是最耀眼的那一群，而是那些從不放棄的人。」

張玉玲說，2026企業女子壘球聯賽即將引爆，全新賽季蓄勢待發。當選手們再次踏上球場、揮棒迎戰的那一刻，總管家也將持續站在背後，與所有奮戰不懈的身影並肩前行，共同見證這場為榮耀而戰的旅程。