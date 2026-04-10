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晶華、雲品寫最旺首季營收 看好連假與會展商機

中央社／ 台北10日電

晶華在國際商務旅客穩定回流、大型展覽及企業春酒助攻下，3月營收及首季營收皆創下同期新高；雲品國際受惠尾牙、外燴接單旺季，第1季營收創同期新高；晶華與雲品均看好後續連假及會展商機挹注住房和餐飲表現。

晶華3月合併營收新台幣6.04億元，年成長5.88%，累計前3月合併營收19.46億元，年成長4.92%，單月營收及累計營收皆創下同期新高。晶華表示，在國際商務旅客穩定回流、大型展覽及企業春酒助攻下，集團旗下各酒店的住房與餐飲業績均有亮眼表現。

展望後市，晶華指出，5、6月將迎來母親節、端午節、以及謝師宴等餐飲活動旺季，預期將帶動餐飲業績成長。集團旗下位於台南、花蓮、宜蘭以及高雄等地的酒店也持續因應勞動節及端午節連假推出客房優惠，積極掌握國旅商機。

晶華表示，台北晶華酒店甫於3月因台北國際自行車展及韓流女團大巨蛋演唱會，創9成以上高住房率，也將在6月的台北電腦展與國際扶輪社年會兩大國際會展的助攻下，創另一波業績高峰，為第2季的客房營收打下穩固基礎。

雲品國際3月合併營收新台幣1.92億元，年減5.91%；累計前3月合併營收7.76億元，年增4.98%，創同期新高。

雲品指出，3月營收微幅下滑，主因受限於結婚吉日較去年同期減少3成，但雲品積極推動市場區隔，透過多樣化專案與場地力求接單場次持平，在市場轉向精緻小桌數趨勢影響下，對單月營收造成短期影響。然而，第1季受惠尾牙、外燴接單旺季，以及旗下君品酒店住房表現穩定，雲品Collection首季營收創歷史新高，展現極強的營運韌性。

展望後市，雲品看好，第2季將受惠4月兒童清明連假帶動國旅市場，5月母親節、端午節餐飲接單熱絡，6月更有台北國際電腦展（COMPUTEX）助攻帶動住房與餐飲商機。繼3月開始受理委託經營管理的維多麗亞酒店中餐及宴會事業外，雲品國際將於今年第2季投入營運的委託經營據點，分別有礁溪了了與芳庭路壹號莊園。

面對地緣政治與全球經濟變數，雲品表示，持續強化品牌輸出，籌備中的雲品酒店杭州，於今年即將投入營運。

餐飲業 雲品 晶華

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