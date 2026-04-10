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原物料飆漲 家電5月恐漲3至5% 廖全平：電器展為抗漲最後防線

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
2026台北電器空調影音大展盛大開幕，台北市長蔣萬安（左三）與台北市電器商業同業公會理事長廖全平（右三）等貴賓親臨日立冷氣展區，與日立冷氣蔡清海總經理（左二）及謝順泰協理（右一）一起體驗日立冷氣最省電的空氣潔淨科技。圖／日立冷氣提供
2026台北電器空調影音大展盛大開幕，台北市長蔣萬安（左三）與台北市電器商業同業公會理事長廖全平（右三）等貴賓親臨日立冷氣展區，與日立冷氣蔡清海總經理（左二）及謝順泰協理（右一）一起體驗日立冷氣最省電的空氣潔淨科技。圖／日立冷氣提供

中東地緣政治風險及美伊戰爭導致國際原物料價格走揚，家電市場漲價壓力已達臨界點。中華民國電器公會理事長廖全平10日於「2026台北電器空調影音3C大展」指出，近期石油、塑膠及金屬原物料飆漲兩至三成，加上運費與包材成本墊高，預期家電產品5、6月間將調漲3%至5%。

廖全平表示，本次電器展已協調各品牌全力抗漲，作為價格調整前的最後防線。通路商燦坤（2430）董事長林技典預警，第2季家電市場面臨明顯成本挑戰。林技典表示，空調本體售價預估調漲1,000至2,000元，受銅價走高影響，安裝所需的銅管費用恐大漲20%至30%。

林技典進一步指出，冰箱受鋼板與填充塑料成本拉升，每台售價預計至少調升1,000至3,000元。資通訊產品如筆電、電視受面板與記憶體價格上揚影響，營運成本壓力同樣沉重。

業界認為，此波「塑料之亂」對冰箱影響最大，主因其門板、層架及包材有大量塑料製品，占整體成本約兩至三成。

業界表示，房市景氣低迷雖影響新購需求，但政府節能補助與貨物稅減徵政策延續，合計每台最高可省5,000元。在漲價心理預期下，電器展期間可望激發提前換機買氣，進而支撐家電業者上半年營運動能。

中東 家電 美伊戰爭

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