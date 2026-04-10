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中鼎為地球永續把關 獲CDP雙「A」領導等級

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團總管理處執行長李定壯（右）代表接受CDP亞太市場發展總監Dennis Wan頒獎。圖／中鼎提供
中鼎集團總管理處執行長李定壯（右）代表接受CDP亞太市場發展總監Dennis Wan頒獎。圖／中鼎提供

中鼎集團自許為「地球永續的把關者」，再度於國際永續舞台展現領航實力。根據全球環境資訊揭露平台CDP（碳揭露計畫）最新公布的2025年評比結果，中鼎於「氣候變遷」與「供應鏈議合」評比，雙雙榮獲最高等級「領導A級」。中鼎集團總管理處李定壯執行長代表出席4月10日頒獎典禮接受表揚。此殊榮展現中鼎卓越的環境治理透明度，並鞏固領航全球「綠色工程」的領先地位。

CDP為全球最具指標性的環境資訊揭露機構之一，2025年共吸引全球超過2萬2100家企業參與評比，涵蓋全球市值總額一半以上，在嚴格的評選機制下，最終僅約4%企業登上A級榜單。

中鼎將永續治理轉化為具體行動指標，在「氣候變遷」方面，於2024年通過SBTi減碳目標審查，2025年實際減碳成效達24.1%，大幅超前設定的12.6%年度目標，並計畫於2030年全球辦公室淨零且提前於2045年達成全球據點淨零。同時，中鼎導入內部碳定價（ICP）工具，2025年將碳價調整為100美元/tCO2e，落實減碳措施，並導入ISO 50001能源管理系統及通過查證，以強化總部大樓的能源管理績效。

在「供應鏈議合」方面，中鼎邀請供應鏈加入「供應商淨零聯盟」，透過碳盤查輔導、教育訓練及工作坊，強化供應商碳管理與低碳轉型；目前已協助260家供應商建置碳管理能力，目標將於2030年達成500家規模，帶動整體產業鏈實踐永續共好。

中鼎對永續治理的嚴謹要求，亦成功轉化為驅動業務成長的核心競爭力。自2015年以來，「綠色工程」在建工程專案金額增幅高達753%，累計綠色投資金額逾新台幣454億元。中鼎精準回應各產業對淨零轉型與韌性基建的需求，業務範疇橫跨煉油石化、高科技設施及電力等多元領域，並透過參與台灣燃氣電廠、LNG接收站及軌道建設，成功打造低碳能源與轉型體系。

同時運用自行研發的「CTCI Digital Twin」數位雙生技術與「鼎級AI智慧平台」，在雲端精準模擬工程全生命週期，將減碳挑戰轉化為高效運維商機。此外，積極投入尖端綠色技術研發，成功完成台灣首例「碳捕捉、利用與封存（CCUS）」等國家級淨零工程，並將「南科再生水廠」工業廢水回用技術發展為「標準方案」，協助半導體等產業應對缺水挑戰，以前瞻技術為全球客戶提供解決方案。

未來，中鼎將持續發揮「綠色工程」影響力，攜手全球夥伴實踐環境與經濟雙贏，守護地球永續發展。

氣候變遷 減碳 中鼎

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