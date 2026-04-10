淡季不淡 瓦城、全家餐飲營收創最旺首季

多家餐飲業者於3月傳統淡月逆勢走強，瓦城、全家餐飲、御嵿、開展餐飲集團3月和首季營收寫下同期新高，顯示展店效益、消費需求回溫與多元布局挹注；乾杯3月與第1季合併營收改寫同期次高。

瓦城今天公布3月營收新台幣4.53億元、第1季營收16.53億元，雙創同期新高。瓦城表示，受氣候回暖帶動聚餐需求，加上美國首店試營運表現亮眼，以及全球研發中心啟用效益。

全家餐飲受惠展店效益，3月合併營收2.31億元，年增8.73%，創同期新高；累計第1季營收7.21億元，年增11.68%，創同期與單季新高紀錄。展店部分，全家指出，大戶屋台中秀泰文心店3月開幕，大戶屋品牌全台店鋪數達53店，為營收挹注新成長動能。

饗賓集團3月營收10.35億元，在展店效益與同店成長帶動下，單月營收較去年同期成長22.38%；第1季營收為35.85億元，年增26.06%。

餐飲集團御嵿國際3月合併營收1.27億元，年成長33.66%；第1季合併營收4.69億元，年增16.67%，雙創同期新高，主要受惠宴會服務升級，帶動尾牙春酒訂席需求強勁成長，加上品牌餐廳布局效益顯現及和牛零售銷售暢旺。

御嵿表示，今年將持續推動品牌展店計畫，「鴨覓」預計再拓展2間分店；海鮮品牌「頂鮮台南擔仔麵」預計上半年進駐台北信義區百貨商圈；代理日本燒肉品牌「燒肉牛匠新」預計5月進駐台北春大直商場；旅遊服務品牌「御義」將切入企業員工旅遊市場，結合集團餐飲與宴會資源，拓展新型態B2B成長曲線。

興櫃餐飲業者乾杯自結3月合併營收3.6億元，年成長1.97%；第1季合併營收達12.06億元，年增4.89%，單月與首季營收改寫同期次高。

乾杯表示，3月受惠台灣餐飲展店效益與外販事業保持穩定成長動能，集團整體營收仍穩健成長。其中，日式鍋物品牌「黑毛屋」在分店數年增3成帶動下，營收成長4成。乾杯集團目前全球總店數達66家，包括台灣57家、中國大陸8家及英國1家。

開展餐飲集團自結3月合併營收1.76億元，年增12.05%；第1季合併營收達5.81億元，較去年同期成長13.68%，3月及首季營收均改寫同期新高。

美食-KY結算3月合併營收13.9億元，年減21%，主要反映中國市場正處於獲利結構調整期間、營收貢獻較去年同期已下降近一半；今年第1季大陸合併營收占比回落至27%，美國、台灣市場則分別貢獻54%、19%營收。

美食-KY旗下85度C在美國市場3月有華盛頓州、德州共2家門市試營運，推升店數來到90家，第2季起開店步伐可望加速，年底挑戰突破100家。台灣市場則透過新形態門市持續導入，營收連續6個季度正成長；大陸市場截至今年3月底，85度C店數已降至300家以下。

築間餐飲集團持續加速轉型優化，旗下18個品牌門市與品牌結構調整後，已進入收成階段，3月合併營收3.21億元，年減20%；第1季合併營收10.87億元，年減18%。