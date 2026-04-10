3月車市營收平平 進口車衰退逾三成

台塑（1301）10日表示，第1季適逢農曆春節長假，出貨天數較少，且中油天然氣管線施工及四輕停車，致台塑南部廠區各生產廠配合停車或歲修影響產銷量；到了2月底爆發美伊戰爭，原油及乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，加上第2季為塑料需求旺季，有低價原料成品庫存，預期第2季營收及本業營運將優於第1季。

2026-04-10 16:39