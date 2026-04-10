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3月車市營收平平 進口車衰退逾三成
3月整體車市雖受到美國進口車關稅變動及中東戰事等外在因素干擾，車廠營收表現平平，中華車（2204）與和泰車（2207）3月營收較去年小幅成長，裕隆（2201）與三陽（2206）小幅衰退，以進口車為主的汎德永業（2247）3月營收則較去年同期衰退三成。
裕隆3月營收59.8億元，年減6.6%，前三月累計170.5億元年減4.6%，中華車3月營收31.8億元，年增4.1%，前三月累計94.2億元，年增18.4%，三陽3月營收55.7億元，年減5.7%，前三月累計150.1億元，年減0.52%。和泰車3月營收241.2億元，年增0.86%，前三月累計706.2億元，年減2.1%。汎德永業3月營收28.5億元，年減32.2%，前三月累計89.5億元，年減31.9%。
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