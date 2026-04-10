大同智能首季業績增1.5倍 攜Tesla強攻家用儲能

大同（2371）旗下能源服務事業大同智能積極布局智慧能源市場，公司表示，自10日起一連四天，聯手大同綜合訊電於「2026 電器空調影音大展」正式亮相，主打Tesla Powerwall家用儲能系統。

在能源轉型與電價結構調整的趨勢下，提升用電自主權與供電穩定，已成為居家與小型商辦的剛性需求，儲能應用正從大型工廠延伸至民生場域。

市場對「太陽能搭配儲能」的需求明顯成長，大同智能觀察，具備備援供電功能的設備已成為高用電族群的首選。這股動能帶動公司去年光儲案營收年增逾88%，今年第1季業績更較去年同期翻倍成長1.5倍。

身為Tesla Powerwall的重要合作夥伴，大同智能憑藉遍布全台與離島的據點，提供在地且高機動性的技術支援。該系統提供10年保固，並能整合太陽能發電與家庭用電，在突發停電時能即時切換為備援電源。

這項不斷電特性對醫療診所或伺服器機房尤為重要。大同智能指出，以企業伺服器機房為例，Powerwall累計一年的備援使用時間可超過20小時，能有效避免資訊設備因電力不穩導致損壞，確保企業運作不癱瘓。

大同智能強調，透過現場提供的智慧能源應用諮詢，能協助民眾了解儲能系統的導入效益與應用模式。展覽期間，也同步推出展場專屬優惠方案，吸引不少有節電規劃與備援需求的屋主駐足詢問。