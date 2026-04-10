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和泰車首季營收創同期次高 今年車市看成長

中央社／ 台北10日電

和泰車今天下午公布3月自結合併營收新台幣241.26億元，月增28.45%、年增0.86%，是歷年同期第3高，累計第1季自結營收706.2億元，年減2.06%。和泰車指出，第1季自結營收創歷史同期次高。

觀察今年台灣車市，和泰車先前表示，續受惠2000cc以下小客車貨物稅減徵措施，加上美國對台關稅逐漸明朗，預估今年台灣新車掛牌數估44萬輛，較2025年的41.4萬輛成長。

根據統計資料，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS在3月合計登錄1萬3017輛，市占率33.1%，其中TOYOTA於3月登錄1萬590輛，市占率26.9%，穩居龍頭。

展望4月，和泰車先前評估TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.23萬輛，市占率36.2%。

展望今年銷售目標，和泰車先前表示，整體販售目標16.5萬輛，市占率目標37.5%，其中TOYOTA今年銷售目標13萬輛，LEXUS銷售2萬8500輛，HINO銷售6600輛。

美國 TOYOTA 營收

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