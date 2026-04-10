星宇航空首季營收創高 虎航載客率92%寫紀錄

星宇航空3月營收新台幣47.27億元，年增33%，今年第1季累計營收137.6億元，年成長23%，創單季新高；台灣虎航今年第1季營收55.38億元，刷新歷史新高，推升單季平均載客率達創紀錄的92%。

星宇航空3月營收新台幣47.27億元，年增率33%，今年第1季累計營收137.6億元，年成長23%，創單季新高。其中，3月客運營收37.6億元，年增31%，受中東戰事影響，部分旅客改由台灣轉機，帶動載客率與票價上揚。

貨運方面，星宇航空表示，3月貨運營收為4.32億元，月增23%、年增15%，在中東地區地緣政治情勢持續緊張下，部分海運訂單轉向空運，加以第1季末出貨需求升溫，「海轉空」與「季末效應」雙重帶動下，推升貨運量能，並支撐運價維持高檔。

星宇航空指出，持續拓展中台灣航網布局，第4架航機投入中部市場，於3月30日及3月31日接續開航台中-東京、台中-熊本航線，並規劃逐步增班。隨東京與熊本航線加入，以及預計於6月開航的釜山航線，星宇航空自台中出發航點將陸續開闢至10個，提升中部旅客直飛國際的便利性。

機隊方面，星宇航空指出，今年為星宇航空交機高峰期，第2架A350-1000已於3月18日交付抵台，預計今年將再迎來3架A350-1000，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，機隊規模預計於年底達43架。隨新機持續引進，星宇航空將於熱門航線規劃放大機型及加班機；此外，鑑於中東地區局勢未歇，星宇航空將持續關注市場變化，審慎調整航班運能與班表配置，維持營運彈性與效率。

台灣虎航3月自結營收新台幣17.9億元，年增約27%，創歷史次高紀錄，今年第1季合併營收55.38億元，刷新歷史新高，年增幅將近20%，首季適逢寒假、春節9天連假，再加上WBC世界棒球經典賽預賽於日本東京巨蛋開打，及櫻花陸續提早綻放而帶動集客效應，第1季出遊需求旺盛，推升單季平均載客率達創紀錄的92%。

另外，針對近期中東局勢引發全球能源市場波動，以及航油價格（MOPS）墊高的趨勢，台灣虎航表示，在油價波動期間，強化具備成本效益的航線運能，持續深耕日韓等高需求、高載客率的短程市場，確保航網獲利最佳化，且全面檢視營運成本調節，主動應對市場變化。