台塑化看第2季展望：亞洲汽、柴油表現強勁 但戰火致產能利用率偏低

台塑化（6505）10日表示，中東多國煉廠因伊朗攻擊停工，市場估計影響產能至少單日300萬桶，即使之後戰事趨緩，柴油供給短期亦難以增加，加上亞洲第2季煉廠平均每月約有每日160萬桶煉廠產能定檢，其他部分亞洲煉廠因原油不足持續減產，導致亞洲柴油供給仍較為吃緊，預期第2季亞洲柴油價差仍保持強勁。

台塑化並表示，歐美第2季逐步進入汽油需求旺季，美國第2季需求將比第1季上升每日50萬桶達到920萬桶，歐洲將增加每日20萬桶達到245萬桶，使市場看多汽油走勢。在亞洲方面，各國優先確保國內汽油供應穩定，減少汽油出口，另外日本煉廠密集檢修期將持續到7月，預估日本第2季汽油進口需求逐步增加，將使亞洲汽油走勢強勁。

針對台塑化第2季的產能利用率，公司說明，因美伊衝突，荷莫茲海峽物流受阻，導致中東原油、輕油交運延宕，4月份煉油廠煉量已下修至每日23萬桶，輕裂廠僅能維持一套運轉，產能利用率32%，5~6月將視實際採購及交運情況而調整。

台塑化指出，4月初川普政府發出最後通牒，要求伊朗於4月7日前重新開放荷莫茲海峽，否則美國將對伊朗發電廠及橋樑等民用基礎設施發動大規模攻擊，最後透過巴基斯坦中間協調，伊朗與美國同意停火兩周，兩國將參加4月10在巴基斯坦舉辦的協議談判，導致4月8日布蘭特油價大幅下跌13.2%至每桶美元94.7美元。

儘管美伊兩方提出的條款差距甚大，但伊朗提出條款中，包含伊朗及阿曼共同管理荷莫茲海峽，並對往來船隻收取過路費，部分市場認為美國可能默許伊朗收取過路費當作重建基金，使此次美伊雙方達成協議機率比之前談判高。儘管如此，停火期間以色列及伊朗仍攻擊鄰國，停火協議仍脆弱，市場優先關注4月10日的美國伊朗談判會議，等待談判結果出爐，導致油價暫時在每桶90美元桶附近盤整。