台化看第2季展望：美以伊衝突持續下尋找料源為優先 努力維持不虧損

台化（1326）10日表示，美伊兩國自2月28日開戰後，至目前美以伊衝突依然持續，油價波動非常大，後勢變化難以預料，台化第2季將以尋找料源為第一優先，設法維持機組穩定運行。公司將持續關注供料狀況，並盡量維持開動率，以低庫存操作，避開高價原料，降低跌價損失風險，努力維持不虧損。

台化表示，美伊開戰後，瞬間各種原料斷供的危機立即浮現，台化3月24日審慎發布不可抗力聲明，告知客戶將有斷料危機。由於受到上游原料供應短缺預警，預先與客戶協商安排後續供料事宜，讓客我雙方都能降低衝擊。

台化指出，公司優先鞏固內銷需求，除告知內銷客戶事件的嚴重性，並鼓勵內銷客戶先行備料，並給予全力支持。滿足內銷客戶需求後，尚有餘力接受日本合約客戶訂單，接單價格隨行就市，避免高價原料的損失，加上芳香烴尚有低成本原料及成品庫存，讓台化3月份業績有不錯的表現，加上1、2月份均有營利及認列權益法投資收入，因此台化第1季EPS超過1元。

但是台化認為，美伊戰事何時結束無法預測，荷莫茲海峽仍被封守，波灣國家石油化工業均受到不同程度的破壞，供應能力將大受影響，預期供料短缺情況將延續到年底。第2季公司將持續關注供料狀況，設法找尋替代料源，盡量維持開動率，以低庫存操作，避開高價原料，跌價損失風險，努力維持不虧損。

台化表示，目前美以伊衝突持續，油價波動非常大，後勢變化難以預料。第2季以尋找料源為第一優先，設法維持機組穩定運行。若無替代料源者，則安排歲修，待上游供料提升後，可立即拉高機組開動率，擴大投入有獲利的市場。公司將以誠信經營為原則，以最大誠意與客戶合作，共同度過難關。