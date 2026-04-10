快訊

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞看第2季展望：電子材料市況持續熱絡 4月營收將較3月增加

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑集團南亞（1303）10日表示，中東局勢緊張，全球主要航運受阻，原物料價格指數攀高，引發通膨再度升高的隱憂。南亞看今年第2季展望，雖然化工、塑膠等事業營運恐持續受中東戰火影響，但是電子材料市況將持續熱絡，全公司第2季合併營收也會較第1季增加。

南亞表示，該公司的電子材料、化工、聚酯、及塑膠加工等四大事業當中，電子材料受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通等需求暢旺，帶動中高階電子材料供不應求，且一般性產品亦出現供給缺口，下游備庫意願轉強，銅箔、玻纖絲/布、銅箔基板、載板等產品量、價齊揚，因此預期4月暨第2季營收都會增加。

化工產品部分，乙二醇因伊朗封鎖荷莫茲海峽，運輸受阻，原料行情高漲，且供應量不確定性高，台灣產線停車，德州廠產銷量增加，營收略增；丙二酚的產品行情隨原料成本上漲，且產銷量增加，營收略增；可塑劑系列產品方面，因原料行情急漲及供應量限制，2EH售價難以反應，產線暫時停車，以庫存適量供應，維持產業鏈運作，影響營收。

聚酯產品部分，南亞指出，3月起台灣廠聚酯粒進入旺季，且近期市場上大陸聚酯粒價格攀升，價差拉近後，部分內銷客戶轉單採購。南卡廠因亞洲原料及運費高漲，有利爭取當地客戶轉單替代進口；另外，高階伺服器與高功率電源系統需求強，且電子貨架標籤（ESL）及電子看板等市場成長，積層陶瓷電容及電子紙用離型膜銷量穩定增加。公司強調，4月營收將與3月持平，但第2季無春節假期因素，工作天數增加，營收有望略增。

塑膠加工產品方面，南亞強調，中東戰爭，原油運輸受阻，原料供應趨緊，持續依原料行情、上游供料情況及庫存量，以短單、少量方式接單，降低整體產業鏈衝擊及維持運作順暢，營收持平。

至於中東局勢對總體經濟的影響，南亞解釋，美國3月製造業採購經理人指數（PMI）52.7保持在擴張區間，細項中，存貨指數位於低位，支撐訂單成長的動能。但中東局勢緊張，全球主要航運受阻，原物料價格指數攀高，引發通膨再度升高的隱憂。

此外，中國大陸3月製造業PMI 50.4反彈至擴張區間，細項指標中，生產及新訂單同步上升至50以上，此外，原材料購進價格指數上升幅度仍然高於出廠價格的升幅，除反應出企業獲利能力仍受抑制外，也顯示荷莫茲海峽遭封鎖下的原材料高漲情況。

南亞並表示，台灣3月製造業PMI 55.4，主要是電子產業AI強勁需求支撐。但細項指標中，供應商交貨時間及原物料價格都大幅提高，若中東衝突拖延，將衝擊企業產銷及供應鏈調度。

台塑集團 營收 中東

延伸閱讀

戰爭推升石化品價格+傳統需求旺季 台塑看第2季業績將比第1季更好

台塑四寶自結首季獲利合計441億元 年增10.8倍

首季大賺卻開心不起來 台塑化：第2季面臨極大挑戰

台塑四寶3月營收年月雙增　合計1415億元

相關新聞

中石化要賣地不蓋京華廣場！沈慶京悲喊：內心深處唯有「慟」

中石化日前發布重訊指出，京華廣場開發案因建設與銷售時程延後，影響整體推動進度，決議啟動土地資產處分策略，擬以728%容積率為基礎進行出售。對此，威京集團主席沈慶京沉痛表示，內心深處唯有一個「慟」字。他形容，這種悲慟實非言語所能形容，這不僅是受柯文哲案波及的土地資產變賣，更是一個具備國際高度的建築夢想之殞落，以及他個人專業與榮譽的破碎。

台塑化看第2季展望：亞洲汽、柴油表現強勁 但戰火致產能利用率偏低

台塑化（6505）10日表示，中東多國煉廠因伊朗攻擊停工，市場估計影響產能至少單日300萬桶，即使之後戰事趨緩，柴油供給短期亦難以增加，加上亞洲第2季煉廠平均每月約有每日160萬桶煉廠產能定檢，其他部分亞洲煉廠因原油不足持續減產，導致亞洲柴油供給仍較為吃緊，預期第2季亞洲柴油價差仍保持強勁。

台化看第2季展望：美以伊衝突持續下尋找料源為優先 努力維持不虧損

台化（1326）10日表示，美伊兩國自2月28日開戰後，至目前美以伊衝突依然持續，油價波動非常大，後勢變化難以預料，台化第2季將以尋找料源為第一優先，設法維持機組穩定運行。公司將持續關注供料狀況，並盡量維持開動率，以低庫存操作，避開高價原料，降低跌價損失風險，努力維持不虧損。

戰爭推升石化品價格+傳統需求旺季 台塑看第2季業績將比第1季更好

台塑（1301）10日表示，第1季適逢農曆春節長假，出貨天數較少，且中油天然氣管線施工及四輕停車，致台塑南部廠區各生產廠配合停車或歲修影響產銷量；到了2月底爆發美伊戰爭，原油及乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，加上第2季為塑料需求旺季，有低價原料成品庫存，預期第2季營收及本業營運將優於第1季。

運價指數連三漲達1,890點 周漲幅1.93%

運價指數連三漲！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於10日出爐，指數上漲35.81點至1,890.77點，周漲幅1.93%；其中，歐洲線跟北美線漲跌互見。

租金漲勢首度踩煞車！連3個月跌破2% 但租屋族荷包仍未真正鬆動

租金漲勢45個月來首度明顯降溫。據統計，2026年3月房租指數年增率僅1.86%，連三個月低於2%；不過管理費、水電燃氣等其他居住開銷仍持續走揚，租屋族荷包仍未真正鬆動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。