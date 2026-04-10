南亞看第2季展望：電子材料市況持續熱絡 4月營收將較3月增加

台塑集團南亞（1303）10日表示，中東局勢緊張，全球主要航運受阻，原物料價格指數攀高，引發通膨再度升高的隱憂。南亞看今年第2季展望，雖然化工、塑膠等事業營運恐持續受中東戰火影響，但是電子材料市況將持續熱絡，全公司第2季合併營收也會較第1季增加。

南亞表示，該公司的電子材料、化工、聚酯、及塑膠加工等四大事業當中，電子材料受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通等需求暢旺，帶動中高階電子材料供不應求，且一般性產品亦出現供給缺口，下游備庫意願轉強，銅箔、玻纖絲/布、銅箔基板、載板等產品量、價齊揚，因此預期4月暨第2季營收都會增加。

化工產品部分，乙二醇因伊朗封鎖荷莫茲海峽，運輸受阻，原料行情高漲，且供應量不確定性高，台灣產線停車，德州廠產銷量增加，營收略增；丙二酚的產品行情隨原料成本上漲，且產銷量增加，營收略增；可塑劑系列產品方面，因原料行情急漲及供應量限制，2EH售價難以反應，產線暫時停車，以庫存適量供應，維持產業鏈運作，影響營收。

聚酯產品部分，南亞指出，3月起台灣廠聚酯粒進入旺季，且近期市場上大陸聚酯粒價格攀升，價差拉近後，部分內銷客戶轉單採購。南卡廠因亞洲原料及運費高漲，有利爭取當地客戶轉單替代進口；另外，高階伺服器與高功率電源系統需求強，且電子貨架標籤（ESL）及電子看板等市場成長，積層陶瓷電容及電子紙用離型膜銷量穩定增加。公司強調，4月營收將與3月持平，但第2季無春節假期因素，工作天數增加，營收有望略增。

塑膠加工產品方面，南亞強調，中東戰爭，原油運輸受阻，原料供應趨緊，持續依原料行情、上游供料情況及庫存量，以短單、少量方式接單，降低整體產業鏈衝擊及維持運作順暢，營收持平。

至於中東局勢對總體經濟的影響，南亞解釋，美國3月製造業採購經理人指數（PMI）52.7保持在擴張區間，細項中，存貨指數位於低位，支撐訂單成長的動能。但中東局勢緊張，全球主要航運受阻，原物料價格指數攀高，引發通膨再度升高的隱憂。

此外，中國大陸3月製造業PMI 50.4反彈至擴張區間，細項指標中，生產及新訂單同步上升至50以上，此外，原材料購進價格指數上升幅度仍然高於出廠價格的升幅，除反應出企業獲利能力仍受抑制外，也顯示荷莫茲海峽遭封鎖下的原材料高漲情況。

南亞並表示，台灣3月製造業PMI 55.4，主要是電子產業AI強勁需求支撐。但細項指標中，供應商交貨時間及原物料價格都大幅提高，若中東衝突拖延，將衝擊企業產銷及供應鏈調度。