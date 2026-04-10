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戰爭推升石化品價格+傳統需求旺季 台塑看第2季業績將比第1季更好

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
圖為台塑六輕園區。圖／聯合報系資料照片
圖為台塑六輕園區。圖／聯合報系資料照片

台塑（1301）10日表示，第1季適逢農曆春節長假，出貨天數較少，且中油天然氣管線施工及四輕停車，致台塑南部廠區各生產廠配合停車或歲修影響產銷量；到了2月底爆發美伊戰爭，原油及乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，加上第2季為塑料需求旺季，有低價原料成品庫存，預期第2季營收及本業營運將優於第1季。

台塑表示，以色列4月4日空襲伊朗最大的班達伊瑪目石化工業園區，年產7,200萬噸石化產品的工廠完全停擺，加上巴林煉油廠及阿拉伯聯合大公國石化廠遭伊朗攻擊受損，依國際能源總署（IEA）表示，中東約有72處油氣田、煉油廠及天然氣等設施受損，相關設備重啟需耗費大量時間及資金，即使美伊戰爭結束，能源及石化原料供應仍吃緊，嚴重影響市場供給，有利亞洲石化業提早復甦。

台塑指出，第2季步入營建、汽車、家電、塗料、農膜及食品包裝等產業的傳統需求旺季，且因2月28日美伊戰爭導致荷莫茲海峽被封鎖，來自中東的原油及輕油供應短缺，亞洲部分輕裂廠因輕油不足而降產，下游衍生物被迫減產，市場供應量減少，推升石化產品價格大漲。

公司強調，雖然4月8日美伊雙方達成協議，暫時停火兩周，但伊朗隨即指責以色列攻打黎巴嫩，違反停火協議，開放荷莫茲海峽通行生變，加上中東各國受損的煉油及石化設施短期無法恢復生產，石化產品價格可望維持高檔。

另外，印度財政部為因應全球供應鏈中斷帶來的進口成本壓力，4月1日宣布暫時取消石化產品、聚合物及中間體的基本關稅，豁免期為4月2日至6月30日，超過40種應用於建築、汽車及消費品行業的化學產品，將享有三個月的零基本關稅。

台塑公司的PVC、PE、EVA、PP及POM等產品均列入上述清單，原出口印度關稅為7.5%，較與印度簽署自由貿易協定（FTA）或全面經濟夥伴關係協定（CEPA）的國家，如日本及韓國等關稅為高，此次印度關稅豁免政策將平衡進口成本結構，日、韓等國在第2季的相對價格優勢暫時減弱，有利台塑PVC、PE、EVA、PP及POM等產品出口印度市場。

最後台塑指出，雖然第2季僅有三個廠（林園AE廠、寧波AE/SAP廠）歲修，不過中東戰爭導致原油及輕油供應吃緊，台塑石化及中油原料乙、丙烯打折供應，預期本公司第2季開工率68％低於第1季80％。

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