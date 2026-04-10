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維勝鋼鐵投資逾34億台南七股建新廠 強化鋼構產能

中央社／ 台北10日電

投資台灣事務所今天表示，國精化學與維勝鋼鐵2家企業通過「歡迎台商回台」方案擴大投資台灣，分別布局高階材料與鋼構製造。其中，維勝鋼鐵將投資逾新台幣34億元，在台南七股科技工業區興建新廠，布局鋼構製造與智慧生產。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿說明，維勝鋼鐵成立於1975年，深耕鋼構產業逾半世紀，由鋼材銷售起家，逐步整合鋼材供應、鋼結構製造加工、銲接與表面塗裝等服務，發展為具備完整產線的一站式鋼構解決方案提供者，產品實績涵蓋廠房、電廠、捷運、公共建設及大型鋼構建築。

經濟部說明，維勝鋼鐵因看好國內建築及公共工程市場需求，規劃於台南新廠打造具智慧化與一站式服務能力的鋼構製造基地。經濟部指出，此案為七股工業區具代表性的重大投資之一，展現企業持續深耕台灣市場及擴大產業布局的決心。

維勝鋼鐵新廠將導入智能化生產設備與數位管理系統，提升產線效率與產能彈性，並強化品質控管及製程可追溯性，同時規劃建置太陽能發電系統，提升綠電供應能力，降低營運碳排，強化企業在國際供應鏈中的競爭力。

在高階材料部分，經濟部表示，國精化學深耕合成樹脂領域逾40年，產品涵蓋UV光固化材料、不飽和聚酯樹脂及電子化學材料等，並以自有品牌行銷全球40多個國家與地區，外銷比重達7成。

經濟部指出，國精化學繼110年申請台商回台投資方案後，為持續在台扎根及往高值化轉型，規劃將再投資約16.5億元於高雄永安產業園區擴產。此次新產線將導入人工智慧與物聯網技術，整合訂單管理、配方控制、自動化計量及智慧倉儲系統，以提升生產效率與營運效能，同時升級冰水主機效能、加裝節能燈具並採用環保冷媒，降低能源消耗。

經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案（台商回台、根留企業、中小企業）已吸引1736家企業投資超過新台幣2兆6533億元，創造16萬4493個國內就業機會，其中已有346家台商回台投資約1兆4368億元，帶來9萬4802個就業機會，後續仍有19家企業排隊待審。

經濟部 台南 布局

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